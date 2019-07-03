溫網／普莉絲可娃橫掃奧運金牌　32強對戰謝淑薇

▲普莉絲可娃。（圖／達志影像／美聯社）



記者洪偵源／綜合報導

大會第3種子、來自捷克的普莉絲可娃（Karolina Pliskova），面對2016年里約奧運金牌的波多黎各選手普伊格（Monica Puig），首盤以20分鐘清盤，最終6比0、6比4前進32強，接下來對手就是謝淑薇。

普莉絲可娃生涯在溫網最佳成績，就是去年的16強，先前在法網爆冷提前淘汰，在全英俱樂部尋求突破的捷克人，遭遇奧運金牌普伊格，這位史上首位來自拉丁美洲的奧運網球金牌，剛終結自己連續溫網1輪遊的窘境。

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不過這場對決，第1盤局勢一面倒，普莉絲可娃兩度破掉普伊格發球局，拿到5比2領先時，比賽只過了15分鐘，結果關鍵第6局，普伊格出現雙發失誤，普莉絲可娃不費吹灰之力兌現盤末點。

普伊格此戰發球遭遇到麻煩，一發得分率僅有56%，一發沒得手，二發更加謹慎的情況下，被普莉絲可娃抓住機會痛擊，雖然在第2盤破蛋但仍呈現節節敗退的局面，直到普莉絲可娃的賽末發球局，才逼出自己全場第1個破發點。

關鍵第10局，面對普伊格的發球局，眼看普莉絲可娃要直落四破發，奧運金牌終於強勢反彈，兩度逼出自己的局點，但欠缺關鍵性一擊，沒能保住此局，普莉絲可娃打出賽末點後，普伊格回球掛網宣告淘汰。

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）