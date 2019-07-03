中職／轉賣難以說出口　劉玠廷紅了眼眶透露不捨

▲Lamigo桃猿領隊劉玠廷說明球隊轉賣事宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

Lamigo桃猿宣布轉賣，3日桃猿將在下午4點在中華職棒聯盟召開記者會，宣布正式啟動轉賣程序。領隊劉玠廷哽咽透露，這幾年雖然一直有轉賣的想法，但總是無法輕易說出口，「每次看到球迷為我們加油的樣子...好像又多了一點勇氣。」

今年上半季，桃猿一開始雖然走得不順，但靠著強悍的火力，順利拋下勝利彩帶，連5季封王，持續創造紀錄，而球員卻在這幾天休兵收到消息，球團今天召集大家，忍痛宣布將轉手球隊。

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劉玠廷在記者會中表示，之所以選擇此時公布，主要是不想模糊選秀焦點，但他強調：「還不到說再見時刻，我們下半季會繼續努力、拚戰，我們宣布易主，不是解散，如果年底未能尋找到企業，我們會繼續堅持下去。」

事實上，桃猿經營16年以來，一直傳出有意轉手，如今確定轉賣，劉玠廷紅了眼眶，他說：「有時都曾閃過這樣的想法，但這件事總是無法輕易說出口，這不是說像做生意一樣，生意不好就關掉...看到球迷為我們加油樣子，有給自己多點勇氣支撐下去，董事長也很支持...想說能做就盡量做。」

桃猿球團有創隊到現在都還在的員工，劉玠廷點名公關「小潔」以及啦啦隊長「阿誠」，他說：「他們是一開始都加入的員工，我們做出這樣的決定，內心很掙扎，大家都很難過，這也是我們難以割捨的地方。」

劉玠廷透露，中小企業經營球隊的時代似乎已接近尾聲，這也是為何球團會在此時做出這樣的決定：「伴隨第5隊的加入，我們相信第6隊指日可待。」