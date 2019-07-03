運動雲

>

世大運／上帝美聲降臨　安德利波伽利開幕表演嘉賓

ETtoday運動雲

▲▼ 拿坡里世大運由安德利波伽利（Andrea Bocelli）擔任開幕典禮表演嘉賓 。（圖／達志影像／美聯社）

▲安德利波伽利。（圖／達志影像／美聯社）

 記者洪偵源／綜合報導

2019年拿坡里世大運將在義大利當地時間3日舉行開幕典禮，地點在聖保羅球場，表演嘉賓則由國際知名的跨界高音、被譽為「上帝美聲」的安德利波伽利獻聲，替這場夏季盛會揭開序幕。

義大利盲人歌手安德利波伽利是國際知名的古典跨界男高音，擁有「上帝美聲」的稱號，並被譽為「帕華洛帝接班人」，去年還與張惠妹合作，合唱金曲「If Only」。

請繼續往下閱讀...

雖然本屆世大運參賽規模縮水，各競賽種類皆刪減參賽名額，但開幕典禮大會依舊不馬虎，有潛水舞表演、燈光、煙火一樣不少，尤其請來重量級的美聲歌手安德利波伽利。

從世大運籌備官方以及拿坡里當地行政機關，都以「美麗」作為此次宣傳，從吉祥物美人魚、絢麗的開幕典禮，以及聽覺上有天籟美聲的加持，並且強調，預算還相當省。

操刀開幕典禮的藝術總監巴利奇（Marco Balich）表示，2013年喀山世大運開幕典禮耗資6000萬美元，但這次拿坡里世大運的開幕典禮預算連喀山的10分之1都不到。

安德利波伽利也在官方錄製的宣傳影片中表示，很榮幸能夠在自己最喜愛的城市表演，與世界各地的大學運動員一同參與這個夜晚。

這並非安德利波伽利首次在運動賽事擔任表演嘉賓，2016年的歐冠決賽，正式由他擔綱賽前表演，他是國際米蘭的忠實球迷。

關鍵字： 2019世大運拿坡里世大運Andrea Bocelli安德利波伽利
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

三寶妹逆向超車轉角「臉撞臉」　1秒擊落重機哥！網笑：戀愛了

推薦閱讀

世大運／上帝美聲降臨　安德利波伽利開幕表演嘉賓

世大運／完成入村儀式　中華隊選手村升旗

世大運／回家女神獨當一面　陳以瑄最後的國際賽

世大運／連3屆參賽　李晟綱尋求衝擊個人賽獎牌

熱門新聞

中職／震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

中職／朱祥麟被味全龍選中　歌手姐姐到場見證

洋基500萬簽世界第一大物　被譽為「左右開弓版」楚特

中職／味全龍選中徐若熙　葉君璋：非常非常非常意外

洋基準備簽下16歲超級大物　媲美楚特「五拍子」潛力

溫網／網球掀起「魔球革命」三天王都愛　數據分析1年300萬台幣

讀者回應

﻿

最新新聞

1雷納德刻意測試湖人快艇能否保密

2「賠到脫褲」　劉保佑早想賣

3表弟沒人要　沃神：已無卡森斯市場

4美洲盃／巴西2比0阿根廷晉級決賽

5安德魯斯三度盜本壘　史上第5人

熱門新聞

1震撼彈！桃猿5年4冠想賣了

2朱祥麟被味全選中　歌手姐姐見證

3洋基500萬簽下世界第一16歲大物

4選中徐若熙　葉總：非常非常非常意外

5洋基準備簽下媲美楚特16歲超大物

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

詹子賢炸裂啦！大棒一揮將小白球送上左外野看台，帶有三分打點 | 06_30 富邦 vs 兄弟 七局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

(20190623第79場延賽)20190630中華職棒－富邦悍將 vs 中信兄弟

味全龍選秀完感想

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366