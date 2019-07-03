世大運／上帝美聲降臨　安德利波伽利開幕表演嘉賓

▲安德利波伽利。（圖／達志影像／美聯社）



記者洪偵源／綜合報導

2019年拿坡里世大運將在義大利當地時間3日舉行開幕典禮，地點在聖保羅球場，表演嘉賓則由國際知名的跨界高音、被譽為「上帝美聲」的安德利波伽利獻聲，替這場夏季盛會揭開序幕。

義大利盲人歌手安德利波伽利是國際知名的古典跨界男高音，擁有「上帝美聲」的稱號，並被譽為「帕華洛帝接班人」，去年還與張惠妹合作，合唱金曲「If Only」。

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雖然本屆世大運參賽規模縮水，各競賽種類皆刪減參賽名額，但開幕典禮大會依舊不馬虎，有潛水舞表演、燈光、煙火一樣不少，尤其請來重量級的美聲歌手安德利波伽利。

從世大運籌備官方以及拿坡里當地行政機關，都以「美麗」作為此次宣傳，從吉祥物美人魚、絢麗的開幕典禮，以及聽覺上有天籟美聲的加持，並且強調，預算還相當省。

操刀開幕典禮的藝術總監巴利奇（Marco Balich）表示，2013年喀山世大運開幕典禮耗資6000萬美元，但這次拿坡里世大運的開幕典禮預算連喀山的10分之1都不到。

安德利波伽利也在官方錄製的宣傳影片中表示，很榮幸能夠在自己最喜愛的城市表演，與世界各地的大學運動員一同參與這個夜晚。

這並非安德利波伽利首次在運動賽事擔任表演嘉賓，2016年的歐冠決賽，正式由他擔綱賽前表演，他是國際米蘭的忠實球迷。