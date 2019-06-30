世大運／連3屆參賽　李晟綱尋求衝擊個人賽獎牌

▲李晟綱。（圖／記者洪偵源攝，下同）



記者洪偵源／綜合報導

作為世大運品勢隊陣中，唯二連續3次參加世大運的選手，李晟綱也將在遠征拿坡里後，開始轉型當教練，最後一次參賽，他希望能在個人項目中有所突破。

2015年光州世大運，是台灣首次派隊參加跆拳道品勢項目，李晟綱與陳以瑄獲得混雙銅牌，而陳以瑄也是這次中華隊陣中，另一位連續3屆參加世大運的選手。

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李晟綱2017年台北世大運與蘇佳恩搭檔，在混雙項目摘金，但在之後的4個月，練習時右膝十字韌帶受傷，因傷影響表現無緣參加雅加達-巨港亞運，也與世錦賽無緣。

原本在李晟綱的生涯規劃中，在亞運後就要準備退役，重心轉往教練工作，但因為受傷，讓他決定再拚拚看國際賽，而拿坡里世大運後，也要開始淡出第一線。

3度參加世大運，李晟綱說：「15年就是緊張，因為品勢第1次加入大型運動賽會的代表隊，17年感覺是興奮的，因為在自己家出賽，這一次就好好比賽。」

李晟綱這次要出戰男單、男團賽事，正好世大運也缺這兩項的獎牌，對於個人項目，他有極高的渴望，「希望能突破，上次（光州世大運）在複賽就止步，想證明自己的能力。」

受傷之後決定延長自己的選手生涯，傷後的第2個國際賽又是世大運，李晟綱預計在明年的亞錦賽、世錦賽後，開始淡出第一線，展開自己人生下一個階段。