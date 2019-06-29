日摔傳奇獸神萊卡火腿主場開球　笑稱曾為對手加油

▲獸神萊卡。（圖／資料照／記者洪偵源攝）
記者洪偵源／綜合報導
日本摔角明星獸神萊卡29日擔任火腿主場對軟銀的開球嘉賓，並由清宮幸太郎丹配合打擊，萊卡還打趣地說，過去是為軟銀加油，不過火腿卻給了他開球的機會。
獸神萊卡本名山田惠一，造型出自日本知名漫畫家無敵鐵金剛作者永井豪同名漫畫，隸屬新日本摔角，是日本摔角界傳奇人物，曾被封為「次重量級的頂點」。
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萊卡扮演的本尊山田惠一已經54歲，他在今年3月7日召開記者會，宣佈明年1月4日的東京巨蛋大會後引退，消息一出讓許多摔角迷震驚，他已經在摔角界奮鬥30年。
擂台上殺氣騰騰，但獸神萊卡講話非常幽默，很愛開玩笑，也不是首次為職棒開球，不過這次開球他說：「過去在福岡我曾加入軟銀的應援團，但是火腿給了我開球的機會！」
擔任開球打者的清宮幸太郎獻花時還對萊卡說：「總在電視上看到你，辛苦了！」萊卡隨即回他說：「不知道是在比賽中看到還是綜藝節目」
札幌ドームでラストピッチングをさせていただきました。相手は清宮選手☆投球後、清宮選手からテレビで見ていますと言われ感激しましたがあれってプロレス？バラエティー？まっ、どっちでも嬉しかったから良しとします。次はタワーレコードで握手会だぁ❤ #感謝！ pic.twitter.com/ChH1F2100e— 獣神サンダー・ライガー ☆ Jyushin Thunder Liger (@Liger_NJPW) 2019年6月29日
獣神サンダーライガー“清宮斬り”すごく感動してる #njpw #獣神サンダー・ライガー #lovefighters #fightershttps://t.co/6nnOLw2AT0— 日刊スポーツ (@nikkansports) 2019年6月29日