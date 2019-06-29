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日摔傳奇獸神萊卡火腿主場開球　笑稱曾為對手加油

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▲▼ 獸神萊卡 。（圖／記者洪偵源攝）

▲獸神萊卡。（圖／資料照／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／綜合報導

日本摔角明星獸神萊卡29日擔任火腿主場對軟銀的開球嘉賓，並由清宮幸太郎丹配合打擊，萊卡還打趣地說，過去是為軟銀加油，不過火腿卻給了他開球的機會。

獸神萊卡本名山田惠一，造型出自日本知名漫畫家無敵鐵金剛作者永井豪同名漫畫，隸屬新日本摔角，是日本摔角界傳奇人物，曾被封為「次重量級的頂點」。

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萊卡扮演的本尊山田惠一已經54歲，他在今年3月7日召開記者會，宣佈明年1月4日的東京巨蛋大會後引退，消息一出讓許多摔角迷震驚，他已經在摔角界奮鬥30年。

擂台上殺氣騰騰，但獸神萊卡講話非常幽默，很愛開玩笑，也不是首次為職棒開球，不過這次開球他說：「過去在福岡我曾加入軟銀的應援團，但是火腿給了我開球的機會！」

擔任開球打者的清宮幸太郎獻花時還對萊卡說：「總在電視上看到你，辛苦了！」萊卡隨即回他說：「不知道是在比賽中看到還是綜藝節目」

關鍵字： 日職火腿獸神萊卡
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