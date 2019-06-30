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世大運／遇世大運魔咒？　品勢隊連兩屆傷兵換將

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▲▼ 世大運品勢國手左起李晟綱、陳柏凱、黃聖鵬 。（圖／記者洪偵源攝）

▲左起李晟綱、陳柏凱、黃聖鵬。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／綜合報導

跆拳道品勢中華隊近年在國際賽都有不錯成績，不過每逢世大運就遭遇傷兵打擊，也打亂原有的佈局，似乎中了「世大運魔咒」一般。

台灣在2015年光州世大運首度派隊參加跆拳道品勢，2017年跆拳道成為世大運必辦項目，前一年在世錦賽、亞錦賽大放異彩的品勢隊，也成為奪金的重點隊伍。

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兩年前為迎戰世大運，中華隊到南韓移訓1個月，就在移訓期間最後一場比賽韓國公開賽，原本要在世大運出戰混雙項目的廖文暄，比賽中扭傷腳踝，宣告世大運報銷，改由蘇佳恩頂替。

接著在開賽前一週，原本要在男團出賽的陳靖，練習時骨折，教練團無奈陣前換將，改由黃佳蓉遞補，與謝名揚、張惟傑搭配，最後男團奪下銀牌，混雙奪下金牌，中華隊完成奪牌任務。

今年拿坡里世大運，原本男團陣容是李晟綱、陳柏凱與徐語澤，結果徐語澤骨折，只得再由原本選拔賽第4名的黃聖鵬頂替上來。

李晟綱是上屆混雙金牌得主，他連兩屆都碰上臨時換搭檔的狀況，無奈說：「我姐（上屆女團成員李映萱）都說我們有世大運魔咒，每次都斷來斷去（指骨折受傷）。」

「既來之則安之吧！遇到了問題想辦法解決就是！」李晟綱說，連兩次碰到臨時換搭檔，心情是不會受影響，想辦法解決問題就好。

由於換將，男團的動作與默契又要重新培養，「剛開始的搭配效果真的糟糕透了！」李晟綱提到，陳柏凱、黃聖鵬也都覺得不妙，「我們自己覺得，真的有一種去了了（台語）的感覺。」

不過透過不斷的練習、磨合，男團的狀況終於獲得改善，大夥與教練也鬆了一口氣，倒是比起上次，反而沒有瘋狂四處拜拜求平安，李晟綱說，就像之前說既來之則安之，問題來了想辦法解決就是。

▲▼ 世大運品勢國手李晟綱 。（圖／記者洪偵源攝）

▲李晟綱連續3屆參加世大運，也是最後一次世大運。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 2019世大運拿坡里世大運跆拳道品勢
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