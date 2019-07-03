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世大運／完成入村儀式　中華隊選手村升旗

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▲▼ 世大運中華隊升旗 。（圖／教育部體育署）

▲世大運中華隊選手村升旗。（圖／體育署提供，下同）

記者洪偵源／綜合報導

2019年拿坡里世大運，中華隊在義大利當地時間2日下午舉行入村升旗儀式，行政院政務委員張景森及體育署長高俊雄與選手共同參與入村儀式，並且勉勵選手都能取得佳績，達成預先設定的參賽目標。

6月底就有行政人員與選手團陸續飛往義大利，稍早抵達的體操隊，還拍攝導覽選手村的影片傳回國內，2日晚間則是跆拳道品勢隊出發，對打選手則訂於4日出發。

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各國升旗儀式係象徵各代表團正式參加世大運活動，升旗活動由大專體總江漢聲會長帶領選手、教練及隊職員入場，並代表致贈禮品給本次拿坡里世大運籌備會。

張景森及高俊雄除慰勉選手在培訓期間的付出及長途跋涉參賽的辛勞，也希望選手能在世大運參賽過程將努力付出的汗水轉換為豐碩的果實，同時藉由世大運與世界各國選手交流的機會，為自己的運動成就之外，增添更多珍貴的回憶。

高俊雄表示，本屆世大運住宿地點依據運動種類而分散於不同區域，台灣代表團的13支隊伍被分在6處不同的住宿地點，這對於醫療及行政後勤支援系統的確是一大挑戰。

體育署為確實掌握各代表隊在參賽過程中的實際需求，已由先遣人員邀集醫師及防護員實際走訪各代表隊所進駐的選手住宿區，並且建立完整的後勤支援網絡，將依據各隊伍需求提供即時及確實的協助。

▲▼ 世大運中華隊升旗 。（圖／教育部體育署）

關鍵字： 2019世大運拿坡里世大運
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