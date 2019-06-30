運動雲

>

世大運／回家女神獨當一面　陳以瑄最後的國際賽

ETtoday運動雲

▲▼ 世大運品勢國手陳以瑄 。（圖／記者洪偵源攝）

▲陳以瑄。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／綜合報導

7月的拿坡里世大運，跆拳道品勢選手陳以瑄，將迎來生涯第3次世大運，也可能是最後一次國際賽，此次不僅要獨當一面，還要扮演領導的角色，與她過去的角色大不相同。

2015年光州世大運，台灣首度派隊參加跆拳道品勢項目，陳以瑄當時與姐姐陳湘婷，以及李映萱拿下女團銀牌，隔年3人又合力摘下亞錦賽與世錦賽女團金牌。

請繼續往下閱讀...

2017年台北世大運，陳以瑄因演出世大運宣傳片，因「回家比賽」的口號，獲得「回家女神」的稱號，並在該屆世大運再度與陳湘婷、李映萱攜手拿下女團銀牌。

這幾次的國際賽，包括去年雅加達-巨港亞運，陳以瑄都有姐姐在前面帶領，隨著陳湘婷在亞運後淡出第一線，這一次陳以瑄成為隊上最資深的女子選手。

「會覺得所有事情都要靠自己去努力，不再是像之前有人顧著，現在不僅要顧好自己，也要把團隊顧好。」陳以瑄說，其實與這次隊友蘇佳恩、李婕瑜配合氣氛都蠻歡樂。

此次陳以瑄只參加女團，和蘇佳恩、李婕瑜彼此都不是過去熟悉的搭檔，但是她說：「我覺得我們就是用各自的優勢吧。」

陳以瑄指出，世大運需要比公認品勢和自由品勢，蘇佳恩的自由品勢較好，在這項目就會給人安心的感覺，「但公認品勢上我就會陪她多練一點。」

而且這次陳湘婷雖已不在培訓隊，仍然在幕後給予陳以瑄協助，陳湘婷會透過陳以瑄練習的影片，給予只點建議，姐妹倆還是另一種方式攜手。

對於這次出征拿坡里，陳以瑄說，應該是最後一次國際賽了，今年的全運會比完後，應該就逐漸退下選手身份，對運動心理有興趣的她，會計畫朝這個領域邁進。

▲▼ 世大運品勢國手左起陳以瑄、蘇佳恩、李婕瑜 。（圖／記者洪偵源攝）

▲左起陳以瑄、蘇佳恩、李婕瑜。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 拿坡里世大運2019世大運陳以瑄
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

「那個大鬍子你過來一下」　哈登上海騎車遭交警攔查

基襪倫敦戰狂轟30分創紀錄　洋基17比13擊敗紅襪

中職／終於與王建民見面了　柏納帝那笑老友都沒變

狂！狀元捕手「蒙眼」秀雷射肩　臂力、球感一次到位

中職／打10分卻靜悄悄　胡金龍：提供出局數

老婆要生了！奧斯丁快速離開台灣　返美加入遊騎兵

讀者回應

﻿

最新新聞

1兄弟廖乙忠續投！讓富邦3上3下

2CBA6台將選秀　資格放寬引後續效應

3世大運／回家女神獨當一面

4楊彬初登板　鑼總：進步空間很大

5自由市場8猛將　NBA權力版圖改寫

熱門新聞

1哈登上海騎車遭交警攔查

2基襪倫敦戰狂轟30分　洋基退紅襪

3與王建民見面了　柏納帝那好開心

4猛！狀元捕手「蒙眼」秀雷射肩　

5打10分卻靜　胡金龍：提供出局數

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

陳晨威盜壘失敗，Lamigo再次提出挑戰！經過判決維持出局原判 | 06/28 Lamigo vs 富邦 五局上

陳品捷手感燙！五打數三支安打帶有一分打點，成就今天猛打賞 | 06_28 Lamigo vs 富邦 賽後

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

中職選秀專題-大物高中生入侵

怕熱阿金超享受！睡出風口饋頭 1個月後抽高15CM...塞不進去惹

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

Lulu嘻哈辮子頭登場表演！！　「飆唱2分鐘Rap」濃縮主持人的話

Lulu致敬蕭敬騰「倒著畫」　最後點一顆痣..根本超像XD

痛風系美食！板橋豪邁海鮮燒烤店 手掌大生蠔VS.手臂長烤蝦你選誰？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366