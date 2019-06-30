世大運／回家女神獨當一面　陳以瑄最後的國際賽

▲陳以瑄。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／綜合報導

7月的拿坡里世大運，跆拳道品勢選手陳以瑄，將迎來生涯第3次世大運，也可能是最後一次國際賽，此次不僅要獨當一面，還要扮演領導的角色，與她過去的角色大不相同。

2015年光州世大運，台灣首度派隊參加跆拳道品勢項目，陳以瑄當時與姐姐陳湘婷，以及李映萱拿下女團銀牌，隔年3人又合力摘下亞錦賽與世錦賽女團金牌。

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2017年台北世大運，陳以瑄因演出世大運宣傳片，因「回家比賽」的口號，獲得「回家女神」的稱號，並在該屆世大運再度與陳湘婷、李映萱攜手拿下女團銀牌。

這幾次的國際賽，包括去年雅加達-巨港亞運，陳以瑄都有姐姐在前面帶領，隨著陳湘婷在亞運後淡出第一線，這一次陳以瑄成為隊上最資深的女子選手。

「會覺得所有事情都要靠自己去努力，不再是像之前有人顧著，現在不僅要顧好自己，也要把團隊顧好。」陳以瑄說，其實與這次隊友蘇佳恩、李婕瑜配合氣氛都蠻歡樂。

此次陳以瑄只參加女團，和蘇佳恩、李婕瑜彼此都不是過去熟悉的搭檔，但是她說：「我覺得我們就是用各自的優勢吧。」

陳以瑄指出，世大運需要比公認品勢和自由品勢，蘇佳恩的自由品勢較好，在這項目就會給人安心的感覺，「但公認品勢上我就會陪她多練一點。」

而且這次陳湘婷雖已不在培訓隊，仍然在幕後給予陳以瑄協助，陳湘婷會透過陳以瑄練習的影片，給予只點建議，姐妹倆還是另一種方式攜手。

對於這次出征拿坡里，陳以瑄說，應該是最後一次國際賽了，今年的全運會比完後，應該就逐漸退下選手身份，對運動心理有興趣的她，會計畫朝這個領域邁進。

▲左起陳以瑄、蘇佳恩、李婕瑜。（圖／記者洪偵源攝）