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溫網／最後之舞還未完結　巴大叔晉級退休再等等

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▲巴格達提斯將在溫網後退休。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴格達提斯將在溫網後退休。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

現年已34歲的「普勒斯一哥」巴格達提斯(Marco Baghdatis)日前宣布將在溫網後退休，但他在2日的單打首輪以6比2、6比4、6比4擊敗加拿大幸運輸家史洛爾（Brayden Schnur），要退休還得再等等。

「巴大叔」近年狀態下滑排名下滑至100名之外，小腹略顯微凸，本季多次轉往挑戰賽征戰。這次他獲得溫網外卡參戰，今年已經是他第14次參賽。在生涯巔峰期他不僅拿下2006年澳網亞軍，也在同年的溫網闖進4強，最高世界排名第8。2005年至2016年間，他連續12年年終維持在世界前百。

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「要在最後兩三個禮拜消化這一切，真的很不容易。」從昔日瀟灑青年到現在的大叔模樣，巴格達提斯在網球非主流的普勒斯和希臘地區成為指標性球星，也受到現在已是世界10好手的後輩西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)尊敬。「他是我見過最正面樂觀的人，你能感受到他的天賦、笑容以及能量。他給人那種生命比網球還重要的感覺，有些人打球太嚴肅了，像我就是。」

「他達到的不只是個人成就，而是代表整個國家。他來自網球並非主流，甚至沒有歷史的國家。」西西帕斯表示。

巴格達提斯過去也曾來到台灣參賽，他表示退休後將回歸家庭生活。「我的內心非常渴望繼續打球，但身體無法保持在高檔狀態，尤其是過去兩年傷病不斷困擾著我，讓我非常難熬。我有美麗的太太和兩個女兒，第3個孩子也將要出生，我非常期待有更多時間陪伴他們。」

關鍵字： 溫網巴格達提斯
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