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LLB青少棒／王緯綸投打俱佳　中華21比0擊退關島2連勝

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▲中華隊隊長王緯綸。（圖／中華棒協提供）

▲中華隊隊長王緯綸。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

世界少棒聯盟亞太區次青少棒（Junior League）錦標賽第2天賽事，中華隊對上關島，中華隊派出隊長王緯綸掛帥先發，首局中華隊遇到一、二壘的危機，但王緯綸順利化解。

中華隊2局從第6棒許庭倫敲出中外野穿越安打展開攻勢，然後由王緯綸、田明倫、潘詳淯、簡瑋興、吳敬恩敲5支安打串聯，以及田明倫、彭立弘選到保送，李勛傑、胡孟智也以觸身球上壘，一口氣添10分。

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中華隊3局靠著吳敬恩保送先上壘，接著代打第6棒張家豪擊出中左外野方向的二壘安打，先攻下1分，第七棒的簡瑋興鎖定第1球就敲深遠的三壘安打，再取得1分，隨後黃博言選到保送，助中華隊攻佔一三壘，換第9棒代打葉一竑擊出左外野穿越安打，讓簡瑋興跑回1分，並利用趁傳以及暴投，跑者回本壘得分，葉一竑也利用暴投攻佔二壘。

一輪猛攻之後，輪回首棒王緯綸敲出一支左外野穿越安打，再下一城，田明倫觸身球上壘，胡孟智補上安打攻佔滿壘，第4棒李勛傑掃出左外野穿越安打，中華隊再跑回兩分，吳敬恩利用突襲短打上壘，讓在三壘的胡孟智跑回本壘得分，張家豪、簡瑋興接連打出內野滾地球，中華隊又添2分，總計中華隊單局7安打、2保送攻下了11分。

中華隊由王緯綸、田明倫、吳敬恩車輪戰封鎖關島打線，讓關島隊1分未得，最後由吳敬恩關門，順利的3上3下，讓中華隊四局21比0提前結束比賽，取得2連勝。中華隊3日下午四點，將出戰菲律賓。

關鍵字： LLB青少棒
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