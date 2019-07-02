日職／王柏融單場雙安　火腿9比1大勝西武止6連敗

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿2日主場迎戰西武獅，王柏融先發左外野手排第5棒，首打席就敲安打幫助球隊攻勢串聯，助火腿在2局下就一口氣灌進8分奠定勝基，最終以9比1獲勝，終止6連敗。

火腿2局下展開攻勢，中田翔擔任首名打者率先敲出安打，王柏融這時登板，面對高橋光成，掃出中外野安打形成一、二壘有跑者，渡邊諒掃出左外野線邊安打帶回1分，攻佔一、三壘，宇佐見真吾也延續安打，送王柏融回本壘得分，清水優心、石井一成、西川遙輝都安打，連7打席都安打，西武終於喊暫停。

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不過下一棒杉谷拳士仍敲出直擊全壘打牆的清壘打，西武換佐野泰雄接替登板，然後連兩個滾地球出局也推進回來1分，王柏融此局第二個打席，敲出三壘界外飛球出局。3局下近藤健介、中田翔連續安打攻占得點圈，王柏融第二打席敲二壘飛球，然後渡邊諒、宇佐見真吾安打延續攻勢再添1分。

6局下王柏融1出局後登場，掃出右外野滾地球安打，單場第2支安打出爐，本季第15次單場雙安以上演出，王柏融完成4打席後就退場休息。火腿一路領先，西武只靠著外崎修汰全壘打追回1分，最終以9比1獲勝，止6連敗。王柏融此戰4打數2安打，打擊率提升到0.294。

火腿先發加藤貴之投5局無失分奪勝投，西武高橋光成挑戰6連勝失敗，投1局狂失8分敗投，為本季最慘一役。