公鹿與小羅培茲達成協議　新季將與哥哥當隊友

▲大小羅培茲(Brook Lopez、Robin Lopez)下季將在公鹿聯手。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

自由市場開啟第一天，聯盟已經有許多重磅交易出現，但今年沒有過多薪資空間可以運用的公鹿則沒有太多動作，不過根據《雅虎體育》的名記者海恩斯透露，目前公鹿已經跟小羅培茲(Robin Lopez)達成協議，下季他將與哥哥大羅培茲(Brook Lopez)一同在公鹿征戰。

本季闖入東區冠軍戰的公鹿，在今年自由市場並沒有太多動作，不過當家的3年級生布洛格登(Malcolm Brogdon)卻以4年8500萬美元轉戰溜馬，前鋒米羅提奇(Nikola Mirotic)則回到歐洲聯賽站場，加盟巴塞隆納。只是公鹿依舊保留了大部分的陣容，先是以5年1.78億美元留下密德爾頓(Khris Middleton)，又以4年5200萬美元留下大羅培茲。

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對於禁區戰力較為不足的公鹿，自然會進行補強，根據海恩斯透露，公鹿現在已經與小羅培茲達成協議，下季將與哥哥大羅培茲一同批上公鹿戰袍征戰，但確切合約內容並未透露。小羅培茲相較於哥哥，打法多在禁區，比較屬於傳統的中鋒，不過接下來可以與大羅培茲打雙塔，在內外互應，另外因為公鹿打法屬於大量跑轟以及三分投射，只要小羅培能夠在禁區搶下籃板往外送，將可以為球隊提供許多二次進攻機會。