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中職／游霆崴5.2局好投　陳連宏點名5號先發首要人選

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▲富邦悍將投手游霆崴。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將投手游霆崴。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟、富邦悍將進行上半季最後一場補賽，游霆崴接替包林傑登板，中繼5.2局，唯一失分是被詹子賢敲出3分砲，獲選單場MVP，悍將總教練陳連宏對他有所期待，點名是第5號先發首要人選，「目前的表現看來，他的狀況很穩定。」

這場補賽原本在23日，包林傑先發2局失2分，28日已有出賽，今天沒登板，由游霆崴接替中繼，前4個半局只被敲1安，沒有失分，但7局續投，遭詹子賢敲3分砲，失掉3分，總計5.2局被敲6安，送出4次三振、沒有任何保送，拿下勝投。

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談到被詹子賢敲出全壘打，游霆崴坦言是自己的觀念失誤：「那時沒有一球一球抓，想說投進去就好，沒有刻意騙他，對方是中心打者，應該要更小心。」

游霆崴前一場先發是9日對戰統一獅，投5局僅失1分拿下勝投，談到這兩場的差別，他認為今天表現更好，「球都有投到想要的位置，也有取得好球數領先，進壘點很不錯。」陳連宏也認同子弟兵的狀況，「今天確實比較穩定，會是5號先發的第一人選。」

兄弟由廖乙忠先發，完成生涯一軍初登板，投6局失掉4分，承擔敗投。兩人都是自主培訓球員升上一軍，游霆崴鼓勵其他同樣是自主培訓的學弟，一定要相信自己，「不管是選秀後半段還是培訓球員，還是要相信自己，進來之後，大家都是在做一樣的事，知道自己的優點，不要去害怕。」

關鍵字： 中華職棒游霆崴
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