光芒「二刀流」大物初登板　飆5.1局完全比賽奪勝

▲光芒「二刀流」大物新秀麥凱初登板奪勝 。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

光芒「二刀流」大物新秀麥凱（Brendan McKay）日前升上大聯盟，30日迎來大聯盟生涯初登板，先發6局僅被擊出1支安打無失分，率隊5比2擊敗遊騎兵，拿下生涯首勝。

來自路易斯維爾大學的麥凱在2017大聯盟選秀以第4順位、700.5萬美元最高簽約金加入光芒，在小聯盟磨練一年多時間，就登上大聯盟。今日前5局投出三上三下，直到6局上才被桑塔納敲安（Danny Santana）破了完全比賽，最後他化解失分危機，為自己守住無失分。

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麥凱投出5.1局完全比賽，初登板開局連續投出16上16下，超越2010年韓利克森（Jeremy Hellickson）初登板開局10上10下，刷新光芒隊史紀錄。光芒教頭凱許（Kevin Cash）讚他，「他為自己設了高標準。」

麥凱進入職棒持續維持「二刀流」，今年光芒為了減少他的負擔，將他從一壘手轉變為指定打擊，今年在2A和3A總計出賽38場，打擊三圍.205/.313/.331，擊出4支全壘打和18分打點。

至於投球部分，麥凱在2A和3A合計13場出賽其中11場先發，繳出6勝0敗、防禦率1.22的驚人成績，顯然在投球的發展上比打擊還要優異許多。麥凱初登板奪勝，下一戰預計對上分區龍頭洋基隊。