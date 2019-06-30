戴資穎上半季繳出18勝3敗　勝率達85.71%僅次大陸陳雨菲

▲ 2019馬來西亞公開賽女單冠軍戴資穎 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯上半季賽季告一段落，世界球后戴資穎仍穩坐第一，7月印尼公開賽將上演球后保衛戰。回顧戴資穎上半季出賽不多，不過勝率仍突破八成來到85.71%，並拿下了超級1000賽全英公開賽亞軍、超級750賽馬來西亞公開賽以及超級500賽新加坡公開賽冠軍。

戴資穎今年上半季參與的賽事不多，先是在年初馬來西亞大師賽八強止步、馬來西亞公開賽則是順利完成三連霸（2017、2018、2019年）、新加坡公開賽也完成二連霸，全英公開賽則是收穫亞軍，今年為了備戰奧運積分賽，5月僅參與了蘇迪曼盃團體賽事，出賽三場僅輸掉一場。

請繼續往下閱讀...

戴資穎為了備戰7月印尼公開賽、8月的世錦賽，6月在國訓做調整訓練沒有出賽，而回顧他上半季出賽了21場18勝3敗，勝率為85.71%，僅次于大陸陳雨菲的90.32%。不過陳雨菲上半季參與的比賽達到31場僅輸了3場；泰國依瑟儂勝率則是80.65%。

男單部分，日本球王桃田賢斗共出賽32場，繳出28勝4負，勝率87.5%排第一；丹麥安賽龍則以勝率85.7%在後；大陸石宇奇以21勝5負、勝率80.77%排在男單第三位；大陸諶龍以18勝7負勝率72%，林丹則是18勝9負、勝率66.67%。

▼戴資穎出賽蘇迪曼盃。（圖／CFP）