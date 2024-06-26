壓制國聯龍頭費城人！　老虎王牌史庫柏7局7K好投奪勝

▲史庫柏（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎今天（26日）在主場出戰費城人，王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）威風八面，先發7局僅被敲出7支安打，投出7次三振、無失分的好表現，率隊以4比1奪勝。

Tarik Skubal retired 13 of his final 14 batters in order, capped by called third strike on Christian Pache.



7 IP, 3 H, 0 R, BB, 7 K

91 pitches, 64 strikes

19 swinging strikes, 11 on changeups

22 called strikes pic.twitter.com/M0TDJ8Emu1 [廣告]請繼續往下閱讀... June 26, 2024

史庫柏今天對上國聯第一的費城人隊打線，花費91球投完7局，飆出7次三振，僅被打出3支安打，沒有失分。隊友則是在5局下半挹注火力，靠著連續安打外加格林（Riley Greene）敲出三壘安打的好表現下，一舉攻下4分，取得4比0領先。

火力被壓制的費城人打線僅在9局上哈波（Bryce Harper）敲出本季第20轟要回1分，但最終老虎還是成功守成，以4比1擊敗費城人收下勝利，勝投由史庫柏收入囊中，敗投則是費城人王牌左投蘇亞雷斯（Ranger Suárez）。

史庫柏今天的優秀表現也讓對手教練讚譽有加，「這是我們本賽季看到的最好的投球表現之一，」費城人主帥湯姆森（Rob Thomson）說道，「他有非常好的天賦和努力，他應該成為全明星。」