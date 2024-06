壓制國聯龍頭費城人！　老虎王牌史庫柏7局7K好投奪勝

▲史庫柏(Tarik Skubal)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

底特律老虎今天(26日)在主場出戰費城人,王牌左投史庫柏(Tarik Skubal)威風八面,先發7局僅被敲出7支安打,投出7次三振、無失分的好表現,率隊以4比1奪勝。

Tarik Skubal retired 13 of his final 14 batters in order, capped by called third strike on Christian Pache.



7 IP, 3 H, 0 R, BB, 7 K

91 pitches, 64 strikes

19 swinging strikes, 11 on changeups

22 called strikes pic.twitter.com/M0TDJ8Emu1