火箭交易來「太陽選秀權」想挖杜蘭特　鳳凰城記者：成真機率0

▲火箭對太陽頭牌杜蘭特十分感興趣 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

正在積極追求聯盟多名大咖球星的火箭，今(26)日與籃網達成選秀權交易協議。據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)的消息，休士頓得到2枚首輪籤和2個選秀互換權，包括來自太陽的2025年首輪籤和2027年選秀互換權，希望能招攬太陽頭牌杜蘭特(Kevin Durant)，不過鳳凰城記者直言成真機率為0。

根據《The Athletic》名記者查拉尼亞的報導，籃網將當家前鋒「大橋」布里吉斯(Mikal Bridges)交易到尼克後，隨後又與火箭就選秀權達成交易協議，內容如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

籃網獲得：

2025年選秀互換權

2026年首輪選秀權

火箭獲得：

2025年太陽的選秀互換權

2027年太陽的首輪選秀權

2029年首輪選秀權、選秀互換權

▲火箭對太陽頭牌杜蘭特十分感興趣 。（圖／達志影像／美聯社）

《ESPN》權威記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)指出，火箭得到太陽的選秀權，對他們追求鳳凰城頭牌杜蘭特將更有利，「太陽目前打算保留杜蘭特，但下季可能情況會有所改變。火箭現在有了這些選秀權，可以讓太陽重新獲得一些補償。」

消息來源透露，火箭對於杜蘭特非常感興趣，但他們可能會將得到的太陽選秀權運用在其他交易中。太陽已明確表示希望沿用現有陣容，而火箭今夏則尋求一次「重大升級」。

▲火箭對太陽頭牌杜蘭特十分感興趣 。（圖／達志影像／美聯社）

「沃神」指出，如果太陽3巨頭面臨瓦解，火箭也有機會追求較年輕的「奪命書生」布克(Devin Booker)。

對於火箭將目光鎖定在杜蘭特身上的傳聞，鳳凰城資深主持人甘巴多羅(John Gambadoro)直接粉碎休士頓球迷的期待，「杜蘭特被交易到火箭的機率是0。」