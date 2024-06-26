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首打席開轟「驚險」出牆　大谷賽後談「折返」踩壘

記者簡名杉／綜合報導

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

洛杉磯道奇日籍強打大谷翔平，今(26)日客場對戰芝加哥白襪首局首打席就開轟，擊出國聯最多的24轟，但這支全壘打卻是「驚險」出牆，差點被白襪外野手范姆(Tommy Pham)接殺，而大谷專注著看球有沒有出牆，還「漏踩」一壘壘包，特意「折返」回去踩壘，形成逗趣花絮，他賽後談到這個有趣一幕。

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大谷此役首局首打席相中白襪先發右投弗萊森(Chris Flexen)一顆外角72英里(約116公里)的超慢曲球，將小白球扛出右外野全壘打牆，而球在落地前，差點被白襪外野手范姆跳起來接到，但最終球在碰到手套之後，仍落在球場外牛棚區形成全壘打。

而大谷當時專注在看球有沒有出牆，繞過一壘之後被隊友提醒沒踩壘，趕緊「折返」回去踩壘，他賽後指出，「我那時候看著球飛過去，心裡在想會不會越過牆，甚至球棒還拿在手上，經過一壘教練提醒之後才放下，我也不確定那時有沒有踩到壘包，所以回去再踩一次。」

本場比賽大谷同時進帳2分打點，連續9戰有打點紀錄寫下道奇隊史新猷，大谷對此表示，「不僅僅只靠著我的打點，因為球隊就算沒有敲安，也能製造出得分的機會，所以這同時是我們能打出好戰績的原因之一。」

球隊此役由7位投手輪番上陣，除了先發投手米勒(Bobby Miller)之外，其餘6位投手都沒有失分，為道奇守下1分領先直到終場，大谷也大讚自己的隊友們，「我認為我們的牛棚從開季到現在，表現一直都非常出色，所以我們打者也希望能多打一點分數，讓投手投起來能比較輕鬆。」

關鍵字： 大谷翔平道奇MLB

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