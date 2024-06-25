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湖人帥哥教頭上任！瑞迪克幽默金句連發　無限期退出詹皇節目

記者游郁香／綜合報導

前帥哥射手瑞迪克(J.J. Redick)40歲生日這天正式上任，成為湖人隊史第29位教頭，他打趣提醒現場記者，自己是「零經驗」菜鳥主帥，對湖人聘請他之前優先等待康乃狄克大學名帥赫爾利(Dan Hurley)的回覆，他幽默自嘲，「他是兩屆全國冠軍教練，而我只是小學3、4年級55Swiss聯盟的兩屆冠軍教練。」

瑞迪克擁有15年NBA資歷，剛滿40歲的他比湖人天王詹姆斯(LeBron James)晚3年進入聯盟，他是2010年以來，第6位從沒在NBA有任何執教經驗就成為主帥的人，其他5位分別是奈許(Steve Nash)、柯爾(Steve Kerr)、奇德(Jason Kidd)、費雪(Derek Fisher)和傑克森(Mark Jackson)。

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▲▼前帥哥射手瑞迪克正式接掌湖人兵符。（圖／達志影像／美聯社）

▲前帥哥射手瑞迪克正式接掌湖人兵符。（圖／達志影像／美聯社）

瑞迪克在上任記者會上侃侃而談，面對各種質疑，他都能以幽默自嘲的方式化解，例如他特別向在場媒體自我介紹，「我從未在NBA當過教練，我不知道你們是否知道這一點。」

他也不避諱談論湖人新帥的「優先選擇」一度轉向康大名帥赫爾利，「在他們追求赫爾利的過程中，我的自尊心或情感從未受到任何傷害。赫爾利是康乃狄克大學的兩屆全國冠軍教頭，而我只是小學3、4年級55Swiss聯盟的兩屆冠軍教練。我明白，你知道嗎？我理解。」

被問到是否想消弭外界對他接掌湖人兵符的質疑聲浪，瑞迪克坦言，這是一個合理的問題，他當然也聽到了那些酸言酸語，但他沒有放在心上，「對於你的問題，我真的沒有一個很好的答案，因為我真的他X的不在乎。」

▲▼前帥哥射手瑞迪克正式接掌湖人兵符。（圖／達志影像／美聯社）

▲前帥哥射手瑞迪克正式接掌湖人兵符。（圖／達志影像／美聯社）

瑞迪克強調，他現在只關心如何成為一名出色的NBA教練，讓麾下球員盡可能發揮所長，並率隊贏得總冠軍，「我只是想讓所有湖人球迷知道，我非常認真對待這份責任。我的目標是每天都盡力以最好的表現來回饋你們；我的目標是與我的團隊、球員和總管佩林卡(Rob Pelinka)一起，年復一年地打造一支能夠爭冠的球隊。」

至於外界很關心的，他是否會繼續與詹姆斯一起主持播客節目《Mind the Game》，瑞迪克宣布自己將無限期退出媒體工作，「暫時而言，希望是非常長的一段時間，我暫時退出內容創作領域，所以我不會再主持播客了。」

瑞迪克說詹姆斯是他的朋友，不過在面試湖人主帥的過程中，他們刻意保持距離，「他(詹皇)沒有提供任何建議。我們在我獲聘後的30分鐘的周四下午才談到湖人的工作，我們兩人都有意這麼做。」

▲▼湖人天王詹姆斯與播客節目搭檔瑞迪克。（圖／翻攝自YouTube／Mind the Game）

▲瑞迪克將無限期退出播客節目。（圖／翻攝自YouTube／Mind the Game）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇瑞迪克

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