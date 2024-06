湖人帥哥教頭上任！瑞迪克幽默金句連發　無限期退出詹皇節目

“I have never coached in the NBA before… I don’t know if you guys know that.”



JJ Redick had jokes for the media at his introductory press conference



How will JJ do as a head coach? pic.twitter.com/hsLvtnoGUO — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) June 25, 2024

記者游郁香/綜合報導

前帥哥射手瑞迪克(J.J. Redick)40歲生日這天正式上任,成為湖人隊史第29位教頭,他打趣提醒現場記者,自己是「零經驗」菜鳥主帥,對湖人聘請他之前優先等待康乃狄克大學名帥赫爾利(Dan Hurley)的回覆,他幽默自嘲,「他是兩屆全國冠軍教練,而我只是小學3、4年級55Swiss聯盟的兩屆冠軍教練。」

"[He] is a two-time national champion at UConn. I am a two-time 55 Swish League Champion in the 3rd and 4th grade divisions. I understood."



JJ Redick of the Lakers' former pursuit of Dan Hurley



(via @CBSSports)pic.twitter.com/Exkw0ycoon — ClutchPoints (@ClutchPoints) June 24, 2024

瑞迪克擁有15年NBA資歷,剛滿40歲的他比湖人天王詹姆斯(LeBron James)晚3年進入聯盟,他是2010年以來,第6位從沒在NBA有任何執教經驗就成為主帥的人,其他5位分別是奈許(Steve Nash)、柯爾(Steve Kerr)、奇德(Jason Kidd)、費雪(Derek Fisher)和傑克森(Mark Jackson)。

▲前帥哥射手瑞迪克正式接掌湖人兵符。(圖/達志影像/美聯社)

瑞迪克在上任記者會上侃侃而談,面對各種質疑,他都能以幽默自嘲的方式化解,例如他特別向在場媒體自我介紹,「我從未在NBA當過教練,我不知道你們是否知道這一點。」

他也不避諱談論湖人新帥的「優先選擇」一度轉向康大名帥赫爾利,「在他們追求赫爾利的過程中,我的自尊心或情感從未受到任何傷害。赫爾利是康乃狄克大學的兩屆全國冠軍教頭,而我只是小學3、4年級55Swiss聯盟的兩屆冠軍教練。我明白,你知道嗎?我理解。」

“It’s a valid question… I don’t really have a great answer for your question because I really don’t give a f*ck.”



JJ Redick when asked if there are any misconceptions he wants to dispel



(via @MarkG_Medina)pic.twitter.com/iqgF4U3Bx7 — ClutchPoints (@ClutchPoints) June 24, 2024

被問到是否想消弭外界對他接掌湖人兵符的質疑聲浪,瑞迪克坦言,這是一個合理的問題,他當然也聽到了那些酸言酸語,但他沒有放在心上,「對於你的問題,我真的沒有一個很好的答案,因為我真的他X的不在乎。」

▲前帥哥射手瑞迪克正式接掌湖人兵符。(圖/達志影像/美聯社)

瑞迪克強調,他現在只關心如何成為一名出色的NBA教練,讓麾下球員盡可能發揮所長,並率隊贏得總冠軍,「我只是想讓所有湖人球迷知道,我非常認真對待這份責任。我的目標是每天都盡力以最好的表現來回饋你們;我的目標是與我的團隊、球員和總管佩林卡(Rob Pelinka)一起,年復一年地打造一支能夠爭冠的球隊。」

“For the time being, and hopefully it’s for a very long time, I’m excommunicated from the content space, so there would be no podcast.”



JJ Redick on the future of his podcasting endeavors pic.twitter.com/LrnIxKnSc5 — ClutchPoints (@ClutchPoints) June 24, 2024

至於外界很關心的,他是否會繼續與詹姆斯一起主持播客節目《Mind the Game》,瑞迪克宣布自己將無限期退出媒體工作,「暫時而言,希望是非常長的一段時間,我暫時退出內容創作領域,所以我不會再主持播客了。」

瑞迪克說詹姆斯是他的朋友,不過在面試湖人主帥的過程中,他們刻意保持距離,「他(詹皇)沒有提供任何建議。我們在我獲聘後的30分鐘的周四下午才談到湖人的工作,我們兩人都有意這麼做。」

▲瑞迪克將無限期退出播客節目。(圖/翻攝自YouTube/Mind the Game)