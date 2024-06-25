統一獅上半季奪冠　賴清德祝賀：別忘明年總統府相見的約定

▲統一獅上半季冠軍 。（圖／翻攝中華職棒臉書）

體育中心／綜合報導

統一獅今天（25日）奪得中華職棒35年上半季冠軍，隊史第17座季冠軍，拿到今年季後賽門票，統一獅死忠球迷、總統賴清德親自到統一獅粉絲團留言，「別忘了我們明年要在總統府相見的約定！」

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中華職棒每年奪得總冠軍的球隊，隔年都會接受總統在總統府接見，今年3月21日已經當選總統的賴清德，以副總統身分在總統府接見去年總冠軍味全龍，之後也在臉書發文，「身為喵迷，未來4年，我還是會在總統府，等待統一獅的到來」

賴清德如今已就任總統，今天統一獅奪得上半季冠軍，他統一獅粉絲團留言，「只有挺我喵的決心不打折！別忘了我們明年要在總統府相見的約定！」

而中職會長蔡其昌在臉書發文，「恭喜統一7-ELEVEn獅隊獲得職棒35年上半季冠軍。

今年是新球隊台鋼雄鷹加入一軍的第一年，也是睽違14年後再次重返六隊的規模。我要特別感謝六球團與聯盟的攜手合作努力，使今年球季平均進場人數突破7300人，成長幅度高達22%，這是球迷朋友給我們的鼓勵與機會，我們一定要好好珍惜這個環境，不辜負大家的期望。

最後，再一次恭喜統一7-ELEVEn獅隊展現十足韌性，取得上半季冠軍。」