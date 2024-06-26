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喬治將成柯瑞爭冠新幫手？　美名記：關注勇士如何推動多方交易

▲▼勇士柯瑞、快艇喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞、快艇喬治。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

快艇頂尖搖擺人喬治(Paul George)續約談判卡關，據NBA名記者史坦(Marc Stein)的報導，他正在尋求一份4年長約，但快艇只願給短約，聯盟越來越多人認為，他會執行下季的球員選項再請求交易，「喬治爭奪戰」即將上演，勇士被點名是他的追求者之一，正積極探索各種交易選項。

▲▼快艇喬治。（圖／達志影像／美聯社）

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▲快艇喬治。（圖／達志影像／美聯社）

喬治若不執行2024-25賽季價值4880萬美元的球員選項，今夏就能恢復自由身，不過《ESPN》名記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)認為，這位9屆全明星搖擺人可能會執行選項再請求交易，「這是接下來的一兩天內即將爆發的事，在選秀後不久，我們將看到一些行動。」

NBA名記者史坦也有相同看法，「我相信無論選秀結果如何，喬治會在這周成為話題的焦點。隨著雙方合約談判數月無果，聯盟內部越來越多人認為這位34歲球員將執行下季4880萬美元的球員選項，迫使快艇交易他，這種情況越來越可能發生。」

▲▼勇士柯瑞、保羅、快艇喬治。（圖／CFP）

▲勇士柯瑞、快艇喬治。（圖／達志影像／美聯社）

史坦提到，快艇不願開給喬治優於他的搭檔雷納德(Kawhi Leonard)今年1月簽下的3年1.5億美元合約，這促使其他球隊對這位全明星搖擺人提出交易方案，「自由球員市場將在美東時間周日晚上6點正式開放，我們很可能會看到這部PG-13的電影上演。」

史坦還披露，勇士對喬治感興趣的程度不亞於尼克，甚至更多，「勇士能否擬定多方交易來贏得這次PG-13的爭奪戰？請持續關注。」他表示，勇士一如既往地「積極探索」交易選項，「控球之神」保羅(Chris Paul)是這一切的中心，勇士將在當地時間28日前，決定是否執行CP3下季3000萬美元的球隊選項。

36歲的勇士天王柯瑞(Stephen Curry)的合約將在2025-26賽季走完，另一名34歲核心悍將格林(Draymond Green)去年夏天續約4年，2026-27賽季是球員選項，灣區大軍必須把握柯瑞最後的巔峰期爭冠，積極追求擁有14年資歷的全明星喬治是可理解的選擇。

▲▼快艇喬治、哈登，獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇喬治。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞快艇喬治

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