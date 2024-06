首打席開砲　大谷翔平寫隊史69年超神紀錄

▲道奇隊大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇今天(26日)打白襪客場三連戰的第二場比賽,近況火燙的「核彈頭」大谷翔平,本戰延續火燙手感,首局首打席就轟出本季第24轟,打出近9戰的第7支全壘打,幫助道奇先馳得點外又撰寫一項隊史69年來的超神紀錄。

首打席,大谷翔平面對白襪先發弗萊森(Chris Flexen)看了4球後,咬中第五顆72英里的外角曲球,一棒扛出右外野全壘打大牆,這是一支376英呎遠的陽春彈,幫助道奇首開紀錄。

根據統計數據顯示,大谷翔平連續9場比賽有打點進帳,是自1955年的坎帕內拉(Roy Campanella)以來第一人,此外也追平道奇隊史紀錄,過去除了坎帕內拉外,還有1944年的賈倫(Augie Galan)、1924年的布朗(Eddie Brown),大谷成為隊史第4人。

⚾Shohei Ohtani! HR (24)



6/25/24 @ CWS, 1st

vs RHP Chris Flexen



93.8 MPH / 31° / 376 ft to RF

Off a 72.9 MPH curveball



's a home run in 9/30 parks.br>

: https://t.co/cupzOKLTLO pic.twitter.com/mw5NfHAkN9