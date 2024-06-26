首打席開砲　大谷翔平寫隊史69年超神紀錄

▲道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇今天（26日）打白襪客場三連戰的第二場比賽，近況火燙的「核彈頭」大谷翔平，本戰延續火燙手感，首局首打席就轟出本季第24轟，打出近9戰的第7支全壘打，幫助道奇先馳得點外又撰寫一項隊史69年來的超神紀錄。

Your NL home run leader, Shohei Ohtani! pic.twitter.com/zxHGxRX7W6 [廣告]請繼續往下閱讀... June 26, 2024

首打席，大谷翔平面對白襪先發弗萊森（Chris Flexen）看了4球後，咬中第五顆72英里的外角曲球，一棒扛出右外野全壘打大牆，這是一支376英呎遠的陽春彈，幫助道奇首開紀錄。

根據統計數據顯示，大谷翔平連續9場比賽有打點進帳，是自1955年的坎帕內拉（Roy Campanella）以來第一人，此外也追平道奇隊史紀錄，過去除了坎帕內拉外，還有1944年的賈倫（Augie Galan）、1924年的布朗（Eddie Brown），大谷成為隊史第4人。

⚾Shohei Ohtani! HR (24)



6/25/24 @ CWS, 1st

vs RHP Chris Flexen



93.8 MPH / 31° / 376 ft to RF

Off a 72.9 MPH curveball



's a home run in 9/30 parks.br>

: https://t.co/cupzOKLTLO pic.twitter.com/mw5NfHAkN9 — Home Run Report (@homerunreport) June 26, 2024

這支全壘打是大谷本季第24轟、六月份單月第9轟，也是近9戰第7支全壘打，目前是全聯盟全壘打排行榜第三名，同時持續穩坐國聯全壘打王寶座。