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首打席開砲　大谷翔平寫隊史69年超神紀錄

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇今天（26日）打白襪客場三連戰的第二場比賽，近況火燙的「核彈頭」大谷翔平，本戰延續火燙手感，首局首打席就轟出本季第24轟，打出近9戰的第7支全壘打，幫助道奇先馳得點外又撰寫一項隊史69年來的超神紀錄。

首打席，大谷翔平面對白襪先發弗萊森（Chris Flexen）看了4球後，咬中第五顆72英里的外角曲球，一棒扛出右外野全壘打大牆，這是一支376英呎遠的陽春彈，幫助道奇首開紀錄。

根據統計數據顯示，大谷翔平連續9場比賽有打點進帳，是自1955年的坎帕內拉（Roy Campanella）以來第一人，此外也追平道奇隊史紀錄，過去除了坎帕內拉外，還有1944年的賈倫（Augie Galan）、1924年的布朗（Eddie Brown），大谷成為隊史第4人。

這支全壘打是大谷本季第24轟、六月份單月第9轟，也是近9戰第7支全壘打，目前是全聯盟全壘打排行榜第三名，同時持續穩坐國聯全壘打王寶座。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

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