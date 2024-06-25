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看年輕人跳出來陳傑憲有感而發　林佳緯香檳浴初體驗喊爽

▲統一獅歡呼。（圖／統一獅提供）

▲統一獅陳傑憲。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅上半季封王，「四爺」陳傑憲認為並不容易，反而是壓力大的一季，跟以往不一樣，有很多過去較不常在一軍的球員都挺身而出，所以他表示，「真的很謝謝大家。」

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回顧統一獅上半季，在傷兵潮的情況下，邱智呈、潘傑楷、許哲晏、林佳緯都繳出好表現，陳傑憲表示，反而今年壓力大，因為今年很明顯陣容不一樣，還有辦法拿到季冠軍，團隊都互相拉著對方，很多學長，例如基哥、智傑，還有我，都幫助年輕球員，這個冠軍真的不容易，他們都第一次噴香檳。」

低潮時年輕球員也有心急的時候，陳傑憲認為溝通很重要，餅總的鼓勵也有正面效果，「大家互相鼓勵，一開始打得很好，餅總也沒有苛責我們，一直在鼓勵，只是年輕的投手和打者都給自己壓力。」後半段比賽餅總給很多建議，要大家冷靜面對低潮，也很感謝教練團、公司，也因為這個冠軍，給年輕人磨練的機會，讓他們面對下半季。

封王前的一周面臨連敗，陳傑憲認為是學習的機會，「讓大家知道如何調整，一直以來都灌輸他們很多觀念，謝謝他們撐過來有好的結果，希望攜手拚總冠軍。個人成績沒想太多，只是著重於讓年輕球員成長，這樣團隊才會更強大。」

菜鳥外野手林佳緯首次噴香檳，他笑言，「春訓一直調整不錯，也沒有讓餅總漏氣，符合他的期待，智傑快回來的時候，加上上半季接近尾聲，稍微有點壓力，傑憲等學長鼓勵很多。第一次被啤酒噴得整身，真的很爽。」

邱智呈扮演稱職的開路先鋒，他歸功於休季做好準備，尋找讓自己進步的方法，上半季有這樣的表現是在預期之內。面對隊內外野手良性競爭，邱智呈表示，「現實面就是要讓自己變得更特別，不管『3帥』或佳緯都是很好的外野手，不想輸給他們，有想追上他們的感覺。」

關鍵字： 統一獅陳傑憲季冠軍年輕球員餅總

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