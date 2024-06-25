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快訊／賀統一獅封王優惠一次看！7-11精品咖啡買一送一

▲▼統一獅封王。（圖／統一獅提供）

▲統一獅封王。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

中華職棒35年上半季冠軍出爐！今晚統一7-ELEVEN獅隊於台南棒球場擊敗樂天桃猿，讓魔術數字正式歸0，也奪下隊史第17座季冠軍！為感謝全台球迷支持與消費者愛戴，球隊母集團7-ELEVEN於6/27(四)起至6/30 (日)一連三天推出CITY PRIMA大杯精品美式咖啡買一送一、大杯精品拿鐵咖啡買二送一，指定商品同品類任選再享有第二件五折優惠。而獅隊長期合作夥伴也祭出各式歡慶活動，要與全台灣獅迷們一起共同慶祝猛獅光榮時刻。

▲▼統一獅上半季冠軍優惠_7-ELEVEN。（圖／統一獅提供）

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▲▼統一獅上半季冠軍優惠_7-ELEVEN。（圖／統一獅提供）

▲▼統一獅上半季冠軍優惠_7-ELEVEN。（圖／統一獅提供）

【 兆豐銀行 】
今年持續贊助球隊的兆豐銀行則同步宣布，從6/26 (三)起至7/2 (二)，只要持「兆豐統一獅聯名卡」並綁定icash pay，至全台7-ELEVEN實體門市消費滿177元，即享OPEN POINT點數7%回饋，不只支持台灣棒球運動，兆豐銀行結合民生日常消費，讓卡友們再支持喜愛的球隊之餘，也能獲得最實際的回饋。*依兆豐銀行官方網站說明為主*
【 輝葉按摩椅 】
獅子軍放鬆紓壓好幫手輝葉按摩椅，不只為選手放鬆也照顧球迷筋骨，即刻起限時三天至6/28 (五)推出官方指定商品32折起，官網消費滿12,345元再贈選手親筆簽名球 ; 除此之外也推出各種經典品項季冠軍優惠價，就是要讓獅迷超有感！餅總推薦的WULA超有力小沙發按摩椅狂賀價只要19,999元(原價$56,800元)，微笑力量蘇智傑推薦的鍊飛輪健身車狂賀價16,800元(原價29,800元)，而四爺陳傑憲推薦的律動奇機2.0狂歡折價後更只要13,800元(原價42,800元)。*各項產品優惠內容，*依輝葉按摩椅官方網站販售為主*
【 SHOJO燒肉 】
每回主場勝場就引起廣大喵迷留言抽肉肉的SHOJO燒肉這次不用抽！6/27 (四)起為期三天至6/29 (六)，SHOJO燒肉推出於全台各分店消費，只要穿著統一獅官方球衣、T恤，或出示2024年台南主場內外野有價票券票根，當桌即贈送「店家精選和牛」乙份。*SHOJO燒肉全台分店皆保有解釋與說明之權利*
【 台灣番薯丸 】
台南名產台灣番薯丸則於6/27 (四)起至6/29 (六)舉辦維持三天慶祝活動，於指定門市消費，即可享買小包地瓜球買一送一優惠。*指定門市依台灣番薯丸官方社群公告為主*
【 21世紀風味館 】
於6/27 (四)起至7/3 (三)於全台21世紀門市消費，凡購買香草烤半雞，即贈大份黃金脆薯乙份。* 21世紀保有活動說明與解釋之權利*
【 好立善】
德國專業保健大廠好立善，即刻起至6/28(五)，推出官方線上商城全面6折起再加贈7-ELEVEN購物金；7-ELEVEN i預購、康是美、博客來、PChome、Yahoo、東森購物等線上通路則是全館7折起；另外實體通路全家便利超商則享有發泡錠8折再贈天然水優惠活動。* 好立善保有活動說明與解釋之權利*
【 大魯閣TAROKO SPORTS 】
一起到大魯閣免費打棒球！即刻起-7/15(一)，於大魯閣APP輸入優惠折扣碼【ALWAYS666】即贈電子體驗券。*大魯閣保有活動說明與解釋之權利*
【 必勝客 】
必勝客於6/27 (四)~7/17 (三)推出三組優惠代碼，可享不同限定組合餐專屬優惠。代碼【14154】享外帶限定組合加10元贈6吋夏威夷比薩；優惠代碼【14155】享外送/外帶封王饗宴組499元(含410元以下口味鬆厚小比薩2個+麻糬QQ球4顆+厚醬燒烤腿排4塊或黃金和風鱈魚塊10塊或黃金雞軟骨1份+1.25L可樂1瓶)；優惠代碼【14156】享外送/外帶620大厚比薩3個666元，再加贈1.25L可樂1瓶或1.25L MORE氣泡水1瓶。
【 酷聖石冰淇淋 】
首次參與封王慶祝活動的COLD STONE酷聖石冰淇淋則是於6/27(四)起-6/29(六)止，大杯冰淇淋買一送一。*脆餅、桶裝除外；以低價者為贈送品項；口味以門市現有為主；行銷活動不得合併使用，*酷聖石冰淇淋保有活動說明與解釋之權利*
【 統一時代百貨 】
統一時代百貨台北店即刻起至7/7 (日)止，全館指定櫃位滿5,000送300電子抵用券。*更多詳情請見統一時代百貨台北店官網說明，*統一時代百貨台北店保有活動說明與解釋之權利*
【 愛爾麗 】
愛爾麗全台據點慶封王，6/26(三)起至7/31(三)止，粉餅雷射1+1=1999，原廠玻尿酸1+1=9999，更多詳情請洽愛爾麗官方說明。*愛爾麗保有說明與解釋之權利*
【 美津濃 】
運動品牌美津濃MIZUNO，則自6/28(五)起至6/30(日)止，推出momo美津濃品牌旗艦館消費滿1000元再打9折的優惠活動。*美津濃保有說明與解釋之權利*

▲▼統一獅上半季冠軍優惠_7-ELEVEN。（圖／統一獅提供）

▲▼統一獅上半季冠軍優惠_7-ELEVEN。（圖／統一獅提供）

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