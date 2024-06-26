詹皇將獲3年破52億生涯最大合約　41歲時年薪近19億

The Lakers are committed to re-signing LeBron James, and would offer the max $162M contract over three years according to ESPN.



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That means the Lakers… pic.twitter.com/YtMhDbSilw — ClutchPoints (@ClutchPoints) June 25, 2024

記者游郁香／綜合報導

39歲的NBA天王詹姆斯(LeBron James)預計跳脫合約恢復自由身，根據《ESPN》記者麥克曼明(Dave McMenamin)的消息，湖人願為他提供3年頂薪合約，總價為1.62億美元(52.6億台幣)，逐年薪水漲幅為5%、8%、8%，也就是詹皇到41歲時，他的年薪將高達5800萬美元(約18.8億台幣)。

2003年的「天選之子」詹姆斯以場均25.7分、7.3籃板和8.3助攻結束生涯第21季， 整季打了71場例行賽，創下2018年夏天加盟湖人以來的新高；季後賽首輪5戰，他場均能貢獻27.8分、8.8助攻和6.8籃板，外帶1火鍋、2.4抄截，高齡39歲的他維持驚人的健康與競技狀態。

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▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

詹姆斯的經紀人保羅(Rich Paul)已預告他今夏將投身自由市場，也就是他不會執行下個賽季價值5140萬美元(約16.7億台幣)的球員選項。受限於38歲條款，詹皇無法簽下超過3年的合約，據《ESPN》記者麥克曼明的消息，湖人願提供他3年1.62億美元的頂薪合約，這將成為詹皇生涯得到的最大合約。

如果詹姆斯簽下這份合約，他將在湖人度過9個賽季，擁有24年NBA生涯。美國媒體《ClutchPoints》列出詹皇這3年的年薪，39歲年薪5000萬美元(約16.2億台幣)，比2023-24賽季漲了5%；40歲年薪再漲8%來到5400萬美元(約17.5億台幣)；41歲年薪繼續漲8%達到5830萬美元(約18.9億台幣)。

湖人將在詹姆斯41歲時支付他超過5800萬美元，這在職業籃球中是不可思議的事。

▼詹姆斯6年湖人生涯，有2次止步季後賽首輪。（圖／記者游郁香製）

擁有4枚冠軍戒的詹姆斯，仍在尋求個人第5冠，《The Athletic》記者阿米克(Sam Amick)披露，詹皇與搭檔戴維斯(Anthony Davis)都希望湖人能「全力追求」第3位巨星，他們今夏擁有3枚可交易的首輪籤。

不過洛城總管佩林卡(Rob Pelinka)昨(26)日在記者會上不敢掛保證，他表示新版勞資協議讓交易變得更加困難，他們將尋找提升陣容的方法，但不確定是否能夠達成任何交易。

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）