婕斯盃／中華南韓進11分驟死戰　麟洋配二退聯軍組合挺冠軍戰

▲麟洋配 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

2019婕斯盃全明星羽球對抗賽29日於臺北和平籃球館熱烈開打，首場比賽就由中華組合李洋／王齊麟直落二南韓和大馬組合李龍大／陳文宏；不過許仁豪不敵李炫一，雙方進入第三點的11分驟死戰，最終李洋／王齊麟拍下李龍大／陳文宏，領中華進入明天冠軍戰。

2019婕斯盃全明星羽球對抗賽29日及30日熱烈開打，並邀請前總統馬英九蒞臨現場開球。前總統馬英九笑稱自己雖然熱愛運動，不過沒有打過羽球，和選手們開球還揮空了三次笑果十足。而首場比賽就是台灣麟洋配對上南韓歐巴李龍大和陳文宏。

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▼南韓、大馬組合李龍大、陳文宏 。



雙方首局打得相當膠著，麟洋配一度有兩個局點機會，不過都被化解，雙方戰至27比25才分出勝負，第二局麟洋配維持領先優勢，陳文宏體力下滑，麟洋配有6個賽末點機會，但又被對手化解一個，麟洋配最終以21：15直落二拿下勝利。接下來男單許仁豪對上南韓老將李炫一。

首局許仁豪3：6落後，先以13：21讓出，第二局雙方3平之後，許仁豪以11：5、17：10的大幅領先，李炫一回擊出界，不過下一球的近身攻擊取分，許仁豪勾對角出現局點，21：12扳平，但決勝局許仁豪10分落後，連續化解三個賽末點，不過仍以17：21輸球。

由於雙方1比1平手，中華和南韓雙方將進行11分制的驟死戰，由台灣組合李洋王齊麟再度對上南韓和大馬組合李龍大陳文宏，麟洋率先拿下第一分，不過下一球陳文宏抓住機會防守，李洋重殺雙方4平後連要2分，王齊麟吊球、李洋近身重扣9：5，陳文宏發球失誤，麟洋11：7拿下勝利，讓台灣拿下冠軍戰門票。