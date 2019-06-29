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張育成大聯盟生涯首戰7點對金鶯　先發三壘手排第8棒

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▲▼張育成。（圖／達志影像／美聯社）

▲張育成。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

張育成29日（台灣時間）升上大聯盟，小聯盟熬到第6年終於享受甜美果實，而且馬上被排上先發三壘手，他除了發揮攻擊力之外，多守位的功能性與近年來的守備能力，再加上突破手傷困擾是他能趁著三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）請育嬰假時獲得升上大聯盟機會的關鍵。

張育成的優勢是守備多功能的工具人，他能守二、三、游，而且張育成守備方面有大幅度進步，前年游擊區失誤25次，去年94場只失誤9次，守備率0.975。

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張育成去年農場排名第6名，今年則是第11名，雖然名次退步仍還有機會，尤其在林德（Francisco Lindor）春訓前受傷時，大聯盟官網便預測他將以游擊手之姿在大聯盟亮相。不過最後未能如願，開季前受傷，他仍能勝任多守位仍是優勢，今年總共8場守游擊、5場守二壘及4場守三壘，只有在守二壘時出現3次失誤，升上大聯盟後，能讓印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）活用調度。

張育成攻擊的提升也沒有停歇，他在今年1月24日參加大聯盟春訓營前就提前赴美，到美國加州自主訓練，特別針對打擊軌跡做調整與修正，無奈開季前受傷、5月又進傷兵名單，不過他度過了這些難關，6月復出6戰，打擊率0.32，包含兩轟、9打點，讓他終於接到這通呼喚他上大聯盟的電話，達成自己所設定的目標。

▲▼旅美好手張育成記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲張育成。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 張育成大聯盟印地安人
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