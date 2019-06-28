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CBA／成力煥把握生涯高峰　挑戰西進更高殿堂

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▲台啤成力煥、塞瑟夫。（圖／籃協提供）

▲成力煥。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／台北報導

中國媒體日前搶先公佈今年CBA選秀名單，上季在台啤打出生涯代表作的成力煥名列其中。這位31歲前鋒表示，這次去無疑就是想挑戰更高的殿堂，把握生涯的高峰期放手一搏。

從交大研究所畢業才投入SBL選秀，非科班出身的成力煥在台銀開啟職業生涯時已經26歲。熬了3年，第15季轉戰台啤，靠著優異的三分球以及側翼防守能力終於展露頭角，該年入選中華隊，成為東亞錦標賽金牌成員，同年再度披上中華隊戰袍出征亞洲盃。

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成力煥在第16季三分球命中率進步到生涯新高37.8%，場均貢獻7.5分、1.9籃板、2.1助攻為生涯最佳，是幫助台啤打下例行賽第2、殺進總冠軍賽的重要功臣。

成力煥表示，今年剛好與台啤合約到期，決定在生涯高峰的時候報名CBA選秀會，無疑就是想要挑戰更高殿堂，希望自己的優勢能夠在試訓會展現出來，獲得CBA球隊的青睞。

邁入第5屆的CBA選秀會，台灣球員報名人數多達6人創下歷年最多，與成力煥一樣在上季打出生涯巔峰的裕隆主控林韋翰，以及ABL寶島夢想家的鄭瑋、吳永盛，UBA畢業的楊盛硯、林秉聖，都將參與7月25日到29日的CBA選秀測試與選秀會。

關鍵字： SBLCBA台啤成力煥旅外台將
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