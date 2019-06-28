LLB亞太／中華冠軍戰輸韓國　總教練：滿意小朋友表現

▲LLB少棒亞太區資格賽中華隊輸給國拿下亞軍 。（圖／棒協提供）

記者歐建智／綜合報導

2019年世界少棒聯盟少棒錦標賽亞太區資格賽冠軍戰，中華隊與韓國隊對決，以2比7輸球，總教練紀順彬對於小朋友表現感到滿意。

冠軍戰兩隊陷入僵局，中華隊先發投手邱宇珩在前3局只被1支安打，有5次三振。中華隊四局上，2出局後邱宇珩靠著保送站上一壘，李育朋補上右外野線邊二壘安打，也攻下全場第一分，幫助中華隊暫時取得領先。

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前半場穩健的邱宇珩四局下風雲變色，連投3個保送，讓韓國隊形成無人出局滿壘，中華隊換投改由王興楷中繼，結果王興楷先投出保送讓韓國隊先擠回一分，雖然靠著內野滾地球解決第一個出局數，不過卻被第九棒韓國打者一棒擊出清壘的2壘安打，失3分。

▲LLB少棒中華隊邱宇珩希望加強自己準備挑戰下一個層級。（圖／棒協提供）

中華隊只能再度換投由王昱鈞登板，韓國這個半局猛攻10人次進帳5分，五局下更是靠著2分砲將比分拉開7比1，最後半局反攻機會，中華隊僅靠著邱宇珩陽春彈追回一分，最終就以2比7吞下敗仗。

總教練紀順彬賽後表示，對於小朋友表現感到滿意，雖然今天看起來大家有點緊張，不過還是發揮得很好，邱宇珩也發揮出他的實力，可惜局數如果能拉更長的話，或許就有機會把勝利帶回來，來了這裡覺得硬體設備真的太好了，希望台灣也能有同等的場地。

▲LLB少棒亞太區資格賽中華隊輸給國拿下亞軍 。（圖／棒協提供）