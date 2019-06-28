惡鬥18局！光芒投手狂飆22K寫紀錄　終場5比2勝雙城

▲ 光芒亞布洛後援3局無失分，收下本季第7勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

光芒28日（台灣時間）客場面對雙城，雙方戰到18局共動用17名後援投手，才結束這場惡鬥。光芒靠著狄亞茲（Yandy Diaz）在18局上的高飛犧牲球突破僵局，並靠著亞當斯（Willy Adames）、崔志萬安打串聯打入保險分，終場光芒便以5比2戰勝雙城。

這場比賽，光芒推出史坦克（Ryne Stanek）「假先發」，光芒則派出裴瑞茲（Martin Perez），首局史坦克就被雙城打線敲回2分，而光芒打線也不遑多讓，在2局上追平比數。然而，雙方打線在比賽前段開火後，就一路遭到雙方投手全面壓制，比賽進行到延長18局上，才靠著狄亞茲的高飛犧牲球突破僵局，隨後亞當斯、崔志萬敲安打入保險分，光芒5比2領先。

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▲迪亞茲高飛犧牲打為光芒突破僵局。（圖／達志影像／美聯社）

18局下，已投了2局的後援投手亞布洛（Ryan Yarbrough）登板續投，並連續三振掉沙諾（Miguel Sano）、凱普勒（Max Kepler）替光芒收下本場必賽勝利，而他也進帳個人本季的第7勝。

光芒投手群本場合力貢獻22次三振，刷新了隊史紀錄。本場勝利對光芒相當重要，除了是避免在3連戰中遭到雙城橫掃，也為近期3勝7敗的10場客場之旅畫下完美句點。

對於拿下這場勝利，光芒新秀洛爾（Brandon Lowe）表示「這對球隊士氣是很大的提升，看到我們的牛棚表現那麼好，只要我們打線儘快調整，一定可以扭轉局面」。此戰後，光芒以戰績46勝35敗在美聯東區落後龍頭洋基6.5場勝差，而雙城則以52勝28敗坐穩美聯中區龍頭，與第二的印地安人保持8場勝差。