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看小孩打棒球　場邊家長卻上演「板凳清空」大亂鬥

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▲▼Lakewood Police地區舉辦兒童棒球賽，家長卻爆發大亂鬥（圖／翻攝自Twitter／Lakewood Police）

▲和樂的兒童棒球賽，卻引爆大亂鬥。（圖／翻攝自Twitter／Lakewood Police）

體育中心／綜合報導

美國科羅拉多州萊克伍德（Lakewood）地區，日前舉辦一場歡樂的兒童棒球賽，不料過程中因為部分家長不滿13歲小裁判的判決，竟意外演變成大人間的「大亂鬥」，過程中有多名男子互毆，甚至有一人被打到頭部受傷、肋骨斷了5根。目前，當地警方也針對此暴力事件進行深入調查。

據了解，這次衝突的引爆點似乎發生在一名13歲小裁判身上，有部分家長、教練對他有意見，因此進一步引發大亂鬥。從現場民眾所拍攝的畫面，可以看到至少有20人涉入此暴力事件，其中一名身穿白衣藍褲的男子，更是發狂似的不斷朝身穿藍衣的男子毆打，最終還將對方重重推倒在地。

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對於這起暴力事件，這場兒童棒球賽的主辦方嚴厲譴責，並表示「對於發生這起事件，我們向社區、民眾致上歉意，我們對這樣的暴力事件零容忍，並感到羞愧與憤怒」。另外，主辦方也將爆發衝突的兩支球隊給無限期禁賽。

▲▼Lakewood Police地區舉辦兒童棒球賽，家長卻爆發大亂鬥（圖／翻攝自Twitter／Lakewood Police）

▲一名男子被打到暈倒在地。（圖／翻攝自Twitter／Lakewood Police）

當地警方表示，他們正在深入調查此事件，因為這場鬥毆可能還涉及虐待兒童，雖然警方已經逮到多名涉案人士，但該名「白衣藍褲」目前仍下落不明，故警方也公布該段鬥毆影片，希望民眾能幫忙指認。

關鍵字： 棒球鬥毆打架
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