看小孩打棒球　場邊家長卻上演「板凳清空」大亂鬥

▲和樂的兒童棒球賽,卻引爆大亂鬥。(圖/翻攝自Twitter/Lakewood Police)

體育中心/綜合報導

美國科羅拉多州萊克伍德(Lakewood)地區,日前舉辦一場歡樂的兒童棒球賽,不料過程中因為部分家長不滿13歲小裁判的判決,竟意外演變成大人間的「大亂鬥」,過程中有多名男子互毆,甚至有一人被打到頭部受傷、肋骨斷了5根。目前,當地警方也針對此暴力事件進行深入調查。

據了解,這次衝突的引爆點似乎發生在一名13歲小裁判身上,有部分家長、教練對他有意見,因此進一步引發大亂鬥。從現場民眾所拍攝的畫面,可以看到至少有20人涉入此暴力事件,其中一名身穿白衣藍褲的男子,更是發狂似的不斷朝身穿藍衣的男子毆打,最終還將對方重重推倒在地。

These adults took over the field and began assaulting each other on 6/15 during a youth baseball game. We're looking for any info, in particular to ID the man in the white shirt/teal shorts. Several people have already been cited in this fight and injuries were reported. pic.twitter.com/ieenhwCrbU