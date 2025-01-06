高中木聯／陳杰睿3安猛打賞　高苑驚險首勝保晉級生機

▲高苑驚險開胡保晉級生機。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

傳統勁旅高苑工商今（6）日在高中木棒聯賽面臨背水一戰，靠著陳杰睿繳出猛打賞演出，加上賴柏倫後援3局完美壓制，終以5比2擊敗新社高中，驚險拿下首勝，保住晉級希望。

先前吞下三連敗的高苑，今日比賽一開始由吳瑞璁敲安先馳得點，但新社在3局下靠著廖禹翔、謝松峰的安打反超比分2比1。直到6局上，高苑抓住對手一壘手失誤機會，由陳杰睿擊出二壘安打，配合洪祈恩、羅佑旌、陳靖愉的安打串聯，一舉攻下3分。7局上陳杰睿再補上三壘安打，靠著高飛犧牲打追加保險分，確立勝基。

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「這幾場比賽投手沒問題，打擊是關鍵。」高苑總教練林樺慶表示，剛換了打擊教練需要時間適應，今天大幅調整打序見到成效，「像陳杰睿打出3支安打，第6局的攻勢就是他帶起來的。雖然還不夠，但已有好轉趨勢。」

內野手轉投手的賴柏倫，今天後援3局無安打無失分拿下勝投。林樺慶透露，賴柏倫在對西苑一戰就有好表現，「今天守住比賽很關鍵，他越丟越有自信。」

高苑明天仍需搶勝才能晉級，林樺慶說：「今天算是好的開始，雖然第一階段打得跌撞，但希望能關關難過關關過。」