高中木聯／「想挑戰職棒選秀」　郭智元猛打賞助海事達成分組一

▲郭智元猛打賞想選秀。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台南海事今6日在高中木棒聯賽以5比0擊敗陽明工商，不僅取得三連勝，更以分組第一之姿晉級。全場焦點除了首棒郭智元繳出猛打賞外，更上演包括再見三殺在內的精彩守備戲碼。

「今天就是靠著守備贏球！」台南海事總教練田家銘賽後直言。海事在2、4、5三局都出現雙殺美技，末局更以三殺戲碼結束比賽，三壘手自踩壘包後傳向二壘，再傳至一壘，一氣呵成的守備獲得全場喝采。

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郭智元今天4打數3安打，外加1次保送，4次打擊全上壘。其中首局就敲出二壘安打，搭配對手失誤和盜壘戰術，幫助球隊取得2分領先。田家銘表示：「他從高二就擔任首棒，腳程快、上壘率高，昨天打出本季首安後，狀態全開。」

即將畢業的郭智元透露想朝職棒選手之路邁進：「高三最後一年了，從高一就希望能報名選秀，就看木棒聯賽的表現。」他以統一獅許哲晏為學習目標，特別欣賞其守備功力。

投手方面，王佑恩、蔡學孟各投3局無失分，林劵壎後援1局也維持完封。不過田家銘也指出球隊仍有進步空間，「今天打擊火力不足，兩次滿壘才得1分，得點圈攻擊需要加強。」

台南海事明天將對戰莊敬高職，已幾乎篤定分組第一。「達成第一階段目標了。」田家銘如此總結球隊表現。