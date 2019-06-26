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昔「大物新人」30歲就宣布退休　遭逢投手絕症回不去了

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▲▼前天使投手梅耶（Alex Meyer）退休。（圖／達志影像／美聯社）

▲前天使投手梅耶宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

昔日被視為大物新人的前天使投手梅耶（Alex Meyer），稍早透過個人社群宣布「在經歷過無數次的手術、復健後，我想這就是我棒球生涯的終點了」！梅耶在2017年被診斷出有「投手絕症」之稱的肩關節唇撕裂，最終在多方考量下，選擇在這個時候高掛球鞋。

梅耶2008年高中畢業後，在第20輪被紅襪選中，當時紅襪還奉上220萬美元的簽約金，但梅耶選擇繼續念大學，並在3年後被國民以首輪選中，簽下200萬美元的簽約金。在2012年球季結束後，梅耶被球隊當成交易主菜送到雙城，而他也靠著好表現成為當時雙城的前50大農場新秀，並在2015年首度登上大聯盟。

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但命運多舛的梅耶，於2016年又被球隊交易到天使隊，並在2017年被診斷出「肩關節唇撕裂」，於受傷前，梅耶替天使先發出戰13場，繳出4勝5敗、防禦率3.74的成績單。

在準備兌現當年「首輪新秀」的天賦時，遭逢嚴重傷勢，讓梅耶去年整季都沒有出賽，雖然天使與梅耶於去年底重新簽下一紙小聯盟合約，但在多方考量下，梅耶選擇在今年以年僅30歲的年紀高掛球鞋。

▲▼前天使投手梅耶（Alex Meyer）退休。（圖／翻攝自Instagram／alexmeyer17）

▲梅耶透過個人社群發布退休宣言。（圖／翻攝自Instagram／alexmeyer17）

梅耶表示「我從沒想過2017年會是我大聯盟生涯投出的最後一球，然而不是所有事都能稱心如意，在經歷過無數次手術、復健後，我認為這是我棒球生涯的終點…我很開心經歷過這些事情，是時候前往人生下一個階段了，謝謝你棒球」！

關鍵字： MLB大物新人梅耶Alex Meyer退休
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