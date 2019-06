耶里奇敲「個人最遠」全壘打　28轟領先全大聯盟　

▲耶利奇敲出本季第28轟。(圖/路透)

記者林緯平/綜合報導

國聯全壘打王耶里奇(Christian Yelich)21日(台灣時間)率隊主戰面對紅人隊,而他也在4局下轟出本季第28轟,這發陽春砲共飛行了462英呎,是大聯盟自2015年啟用Statcast數據統計以來,耶里奇敲出飛行最遠的一支全壘打。然而,本場釀酒人打線不給力,全隊僅靠耶里奇的陽春砲獲得1分,終場釀酒人便以1比7輸球。

此戰,紅人先發投手羅亞克(Tanner Roark)投6局被敲3安送出7次三振、僅失1分,而這唯一1分正是遭到耶里奇敲出一發陽春砲。隨後紅人靠著牛棚投手聯手壓制,斷送了釀酒人近期的5連勝。

That's @ChristianYelich's 28th HR of the season and *checks date*

it's only June 20. #VoteBrewers: https://t.co/N0nOvTjd1a#ThisIsMyCrew pic.twitter.com/mEtVQbhxpY