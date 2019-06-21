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耶里奇敲「個人最遠」全壘打　28轟領先全大聯盟　

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▲▼ 釀酒人耶利奇（Christian Yelich）（圖／路透）

▲耶利奇敲出本季第28轟。（圖／路透）

記者林緯平／綜合報導

國聯全壘打王耶里奇（Christian Yelich）21日（台灣時間）率隊主戰面對紅人隊，而他也在4局下轟出本季第28轟，這發陽春砲共飛行了462英呎，是大聯盟自2015年啟用Statcast數據統計以來，耶里奇敲出飛行最遠的一支全壘打。然而，本場釀酒人打線不給力，全隊僅靠耶里奇的陽春砲獲得1分，終場釀酒人便以1比7輸球。

此戰，紅人先發投手羅亞克（Tanner Roark）投6局被敲3安送出7次三振、僅失1分，而這唯一1分正是遭到耶里奇敲出一發陽春砲。隨後紅人靠著牛棚投手聯手壓制，斷送了釀酒人近期的5連勝。

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耶里奇在4局下敲出本季第28轟，擴大與道奇貝林格（Cody Bellinger）的差距，領先對方4轟。耶里奇的這一轟，擊球初速達114.2英哩、飛行462英呎，是自2015年大聯盟啟用Statcast數據統計以來，他個人敲出飛行距離最遠的一發全壘打。

上一季耶里奇才拿下國聯MVP，但本季狀況更加火熱，照這樣的全壘打產值，他有很大機會突破單季36轟的個人紀錄，甚至有挑戰單季50轟。此外，耶里奇本場開轟也將個人連續安打場次推進到第17場，這不僅追平他個人生涯最高場次，更是本季聯盟的最佳紀錄。

關鍵字： MLB耶里奇全壘打開轟
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