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運動家投手戰力吃緊　王維中有望回歸「先發」出戰

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▲王維中。（圖／達志影像／美聯社）

▲記者蘇珊（Susan Slusser）指出「王維中很可能在面對左打部隊時先發」。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

運動家隊主力先發投手蒙塔斯（Frankie Montas）本季表現出色已拿下9勝，但他日前卻因藥檢未過，被聯盟罰禁賽80場，而且不能打季後賽。儘管失去重要的先發投手，但運動家總管佛斯特（David Forst）仍表示「牛棚是我們目前最先該解決的問題」，另外名記者蘇珊（Susan Slusser）也指出「王維中很可能在對手排出左打部隊時先發」！

運動家目前以戰績41勝38敗排在美聯西區第3，落後龍頭太空人有6.5場的勝差。然而近期運動家的投手狀況不斷，先是終結者崔南（Blake Treinen）本季表現不如預期，從去年出賽80又1/3局、防禦率僅0.78，本季才出場35又1/3局，防禦率卻漲到4.08，並在近期因肩膀傷勢進入傷兵名單。

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▲運動家隊投手蒙塔斯（Frankie Montas） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲蒙塔斯體內被驗出禁藥，遭聯盟禁賽80場。（圖／達志影像／美聯社）

另外，本季表現出色的先發投手蒙塔斯，被聯盟驗出體內Ostarine（選擇性雄激素受體調節劑），違反大聯盟禁藥相關規定，被禁賽80場。2位主戰投手因故缺賽，對整體防禦率從上個球季3.80上漲到今年4.32的運動家牛棚更是雪上加霜。

對此，運動家總管佛斯特指出「現階段，牛棚可能是我們最優先該注意的地方，不是因為現在的成員不好，而是他們不像去年那麼穩定」。

根據《舊金山紀事報》記者蘇珊報導，面對現在牛棚吃緊的問題，運動家可能會把目前在3A的投手梅格登（Daniel Mengden）、布萊克本（Paul Blackburn）叫上大聯盟，而我國旅美好手王維中，也有「很大的機會」在未來對手排出左打部隊時先發出賽。

關鍵字： MLB運動家王維中
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