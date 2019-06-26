這次不噓了！馬查多首回金鶯主場就開轟　球迷掌聲回應

▲馬查多重返金鶯主場。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

教士26日（台灣時間）客場挑戰金鶯隊，而這也是馬查多（Manny Machado）自去年7月15日後，首度重回金鶯主場，而這位由金鶯培育出來的明星三壘手，也在3局上扛出一發陽春砲當作「禮物」送給球迷，終場教士便以8比3贏球。

馬查多自2012年在金鶯初登板，效力金鶯7個球季留下860場出賽、打擊三圍.283/.335/.287，並敲出162發全壘打。去年7月15日是馬查多最後一次穿著金鶯球衣，隨後他被交易到道奇隊，並在今年自由市場和教士簽下10年3億美元的超大合約。

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▲馬查多對前東家開轟。（圖／達志影像／美聯社）

馬查度今天重返金鶯公園（Oriole Park），並在1局上時首度站上打擊區，金鶯球迷也給予這位「最熟悉的敵人」熱情掌聲。然而，馬查度卻相當不給面子，在3局上率先扛出一發中外野陽春砲，助教士取得5比1領先，並又在4局上敲出一壘安打將比數擴大到7比2。在馬查多此戰4之2、2分打點的好表現，終場教士以8比3擊敗金鶯隊。

談到重返金鶯公園，馬查多直說「就像回到家一樣，但老實說感覺有點奇怪，因為我是坐在敵對休息區，這跟過往有很大的不同」，另外他也說「我很興奮能回到這裡，在一些熟悉的老面孔前打球，這是相當有趣的一件事」。