小熊康崔拉斯被「偷好球」　開轟後狂噴髒話引板凳清空

▲康崔拉斯在開轟後狂噴弗勞爾斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

小熊25日（台灣時間）主場出戰勇士，沒想到雙方在2局下就爆發「板凳清空」的情形！而起因是輪到小熊捕手康崔拉斯（Willson Contreras）打擊時，他疑似不滿勇士捕手弗勞爾斯（Tyler Flowers）「偷好球」，因此在開轟後轉身碎嘴了幾句，並在跑回本壘後繼續向弗勞爾斯狂噴「F」開頭髒話，此舉也引發雙方衝突，然而終場也憑著這股血性以8比3贏球。

康崔拉斯於2局下率先上場打擊，他在球數來到2好1壞時，鎖定勇士先發投手德黑蘭（Julio Teheran）一顆紅中速球，直接將小白球扛出右外野全壘打牆，為球隊打開得分大門。

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然而在開轟後，康崔拉斯卻先轉頭向勇士捕手弗勞爾斯碎嘴幾句才開始繞壘，並在回到本壘後大動作向弗勞爾斯嗆聲，更飆出F開頭國罵，此舉也瞬間引發雙方板凳清空，所幸最終雙方都冷靜下來，沒造成進一步衝突。

▲列斯特好投為小熊拿下勝利。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，康崔拉斯疑似不滿弗勞爾斯將一顆偏低的壞球「拉」成好球，因此才會在開轟後大動作嗆聲。此役，康崔拉斯單場繳出4支2、3分打點的好成績，而小熊也在先發投手列斯特（Jon Lester）6局被敲5支安打、送出7次三振僅失2分的好投下，終場以8比3贏球，終結勇士近期的一波2連勝。

小熊目前以43勝35敗暫居國聯中區龍頭，而勇士以46勝33敗居於國聯東區龍頭，若兩隊保持好狀況到季末，雙方有很大的機會在季後賽再次碰頭。