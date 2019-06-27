交易出去又想簽回？　快艇若得不到可愛有意找回哈里斯

▲快艇想簽回哈里斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

快艇在今年的季中交易送走了多名主力，為的就是想要重建，其中哈里斯(Tobias Harris)就被送到了七六人。現在進入休賽季，快艇正在積極進行補強，目標更鎖定了今年FMVP雷納德(Kawhi Leonard)；不過根據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)透露，若無法簽下「可愛」，快艇有意簽回哈里斯。

哈里斯先前在快艇一直都是球隊的進攻主力，不過因為快艇本季已經決心要重建，也在季中交易時將哈里斯送至七六人，清出了大量的薪資空間，希望在今年的自由市場搶下超級巨星。他們的目標已經鎖定在今年的「大魚」之一雷納德身上，因為雷納德身為洛杉磯人，先前就一直表態希望能夠回到家鄉效力，快艇也正在積極追求。

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不過因為暴龍今年奪下總冠軍，這讓雷納德留在多倫多的機會大增，儘管現在「可愛」跳脫合約，仍有很大機率與暴龍重新簽約，對此快艇已經做好準備。據查拉尼亞報導指出，「有一支球隊表達了對哈里斯感興趣，如果他們得不到雷納德，將會去追求哈里斯，這支隊伍就是他的老東家快艇。」

雖然在季中轉換東家，但哈里斯場均依舊繳出場均20分、7.9籃板、2.8助攻，投籃命中率48.7％，數據相當搶眼，只是除了快艇之外，還有鵜鶘、獨行俠等隊都在追求哈里斯，連七六人都有意開大約續留，快艇想簽回哈里斯恐沒那麼容易。

▲哈里斯。（圖／達志影像／美聯社）