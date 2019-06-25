中職／桃猿連5季封王！　休息室坐等富邦賽果

▲Lamigo桃猿上半季封王。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

Lamigo桃猿25日前往台南作客統一進行補賽，桃猿魔術數字「M2」今天交手統一獅，假使另一地富邦輸球，再加上桃猿贏球就能能下上半季季冠軍。桃猿今天以5比4擊敗統一，不過另一地的比賽殺進延長賽，也讓桃猿球員在賽後一起吃著便當關心另一地賽事。

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▲Lamigo桃猿上半季封王,球員在休息室內丟封王彩帶。（圖／記者季相儒攝）



最終富邦在延長賽12局上半依舊沒能得分，代表無法在此役收下勝利，也讓桃猿上半季魔術數字歸零，桃猿正式拿下中職30年上半季冠軍，這也是桃猿連5季打下季冠軍，不過這也是他們近2年半來，首次被動封王。

桃猿在擊敗統一後，魔術數字降為「M1」，只要富邦今天輸球或是平手，都可以讓桃猿封王，因此桃猿在贏球後進到休息室看著另一場的電視直播，也邊吃著賽後宵夜，也形成另類的有趣畫面。

快腿陳晨威被問到此刻會不會緊張，他平常心的說，「不會啦，反正今天有贏球，如果富邦今天沒贏得話，那就明天在自力封王就好。」

▲Lamigo桃猿上半季封王,總教練洪一中。（圖／記者季相儒攝）



領隊劉玠廷表示，如果封王自家品牌Lanew的鞋子就會有折扣。本戰的先發投手翁瑋均則說自己今天表現不好，下次登板要等下半季了。