中職／選球眼大開　林立3戰猛敲4轟強調擊球率

▲林立全壘打。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台南報導

Lamigo桃猿內野手林立近3戰狂敲4轟，打擊火力大爆發，但他透露，自己並不追求長打，而是在於講求擊球率的確實，以及想辦法降低三振率，「這是今年給自己的功課，長打方面一直都沒有太過在意，龍貓教練（曾豪駒）也告訴我，把球打強，自然而然就會有長打。」

林立雖然因傷錯過開季，但4月初歸隊後保持好手感，截至今天賽前，已連續10場敲安，且連9場有雙安表現，打擊率高達0.410，全壘打來到8支。

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往年對變化球、尤其是外角滑球苦手，但林立今年改變攻擊策略，想辦法破壞球路，讓自己利於攻擊，「站姿、身體發力位置改變，揮棒則保持自己的優勢、縮短速度，看球方面也變得更清楚。感覺打擊策略改變之後，自己對於變化球、外角球的分辨相對有利。」

林立去年整季吞下82次三振，今年目前僅有19次三振，他的目標是將三振數降至一半，打擊教練曾豪駒也從旁給予協助，林立說：「今年比賽結束後，都會麻煩龍貓教練陪我一起特打，也感謝他願意犧牲時間給予指導。」

今年敲出8轟已是生涯單季新高，林立坦言意外：「自己從沒想過要追求長打，畢竟我也不是屬於長打型打者，我在意的是擊球率，這也是教練一直告訴我的事情，想辦法把球擊強，擊球確實就有機會形成長打。」