運動雲

>

中職／選球眼大開　林立3戰猛敲4轟強調擊球率

ETtoday運動雲

▲▼Lamigo桃猿,林立全壘打。（圖／記者季相儒攝）

▲林立全壘打。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台南報導

Lamigo桃猿內野手林立近3戰狂敲4轟，打擊火力大爆發，但他透露，自己並不追求長打，而是在於講求擊球率的確實，以及想辦法降低三振率，「這是今年給自己的功課，長打方面一直都沒有太過在意，龍貓教練（曾豪駒）也告訴我，把球打強，自然而然就會有長打。」

林立雖然因傷錯過開季，但4月初歸隊後保持好手感，截至今天賽前，已連續10場敲安，且連9場有雙安表現，打擊率高達0.410，全壘打來到8支。

請繼續往下閱讀...

往年對變化球、尤其是外角滑球苦手，但林立今年改變攻擊策略，想辦法破壞球路，讓自己利於攻擊，「站姿、身體發力位置改變，揮棒則保持自己的優勢、縮短速度，看球方面也變得更清楚。感覺打擊策略改變之後，自己對於變化球、外角球的分辨相對有利。」

林立去年整季吞下82次三振，今年目前僅有19次三振，他的目標是將三振數降至一半，打擊教練曾豪駒也從旁給予協助，林立說：「今年比賽結束後，都會麻煩龍貓教練陪我一起特打，也感謝他願意犧牲時間給予指導。」

今年敲出8轟已是生涯單季新高，林立坦言意外：「自己從沒想過要追求長打，畢竟我也不是屬於長打型打者，我在意的是擊球率，這也是教練一直告訴我的事情，想辦法把球擊強，擊球確實就有機會形成長打。」

關鍵字： 林立中華職棒中職Lamigo桃猿
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

熱門新聞

中職／味全龍趕走韓國球隊　領隊：用得好就一直租下去

洋基瞄準補強投手　藍鳥王牌：我是紐約之子！

BIG3聯賽開幕日就幹架　前NBA球星史密斯與選秀狀元大打出手

中職／歐晉報名新人選秀　大學畢業挑戰職棒

中職直播／富邦悍將爭冠背水一戰　伍鐸的去留生存戰

中職／桃猿連5季封王！　休息室坐等富邦賽果

讀者回應

﻿

最新新聞

1桃猿連5季封王　洪一中秀舞技

2桃猿上半季奪冠　林泓育：辛苦穫

3中信兄弟成功扮演攔路虎　富邦上半季封王夢碎

4桃猿連5季封王！　休息室坐等富邦賽果

5鄭凱文強襲球打中氣管　退場休息無大礙

熱門新聞

1味全趕走韓國隊　領隊：用得好一直租

2史卓曼樂意被交易洋基

3BIG3開幕日　前NBA球星大打出手

4歐晉報名新人選秀　大學畢業挑戰職棒

5富邦悍將背水一戰　伍鐸的去留生存戰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

富邦提出電視輔助判決挑戰失敗，形成滿壘局面 | 06_23 富邦 vs 兄弟 二局下

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

「清甜女神」人來瘋　吳婉君送上旋轉之舞

Passion Sisters為女孩日帶來精彩活力四色的開場熱舞表演！ | 06_23 富邦 vs 兄弟 賽前

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

非常不妥！轟623大遊行侵第四權 韓國瑜：民眾怎不反應黑韓媒體？

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366