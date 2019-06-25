柯爾不會刻意招募KD、湯神　只是誠意去跟他們對話

▲湯普森、杜蘭特都在今夏成為自由球員。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

NBA已經正式進入休賽季，距離自由市場開啟的時間也越來越近，各隊都已經積極準備搶人，其中勇士兩大球星杜蘭特(Kevin Durant)、湯普森(Klay Thomson)更是今年自由市場的搶手貨，不過勇士則表態會全力續留這兩名主力，主帥柯爾(Steve Kerr)表示自己並不會刻意去招募，只會用誠意跟這他們對談。

杜蘭特與湯普森兩人在今夏都成為自由球員，而他們的動向從季初就不斷被外界探討，儘管兩人都未曾表態自己續留金州，但勇士卻先展現誠意，表示會開出頂薪來留人。只是杜蘭特在總冠軍戰G5弄斷阿基里斯腱，湯普森則在G6撕裂左膝十字韌帶，都是有可能影響未來生涯的重大傷勢，這也間接影響了他們在自由市場的身價，不過仍有多隊想要搶人，堅信杜蘭特與湯普森復出後依然可以打出好表現。

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對於自己子弟兵的動向，柯爾絲毫不擔心，並且也沒有去招募杜蘭特與湯普森，「我們沒有做任何影片或任何城市的介紹，等見面後我們會明確表達球隊想法，當你試圖要留下自己的球員時，我認為那些花俏的東西都沒必要，即使對其他球員也沒必要，只需要做好自己該做的事情，我們就是用誠意進行對談。」

湯普森接下來若留在勇士，最高可以簽下5年1.9億美元的合約，杜蘭特則有望拿到5年2.21億美元的合約，加上其他球員的薪資，若勇士要保留這兩人，勢必會多繳許多奢侈稅，不過勇士老闆拉卡柏(Joe Lacob)先前也已經表示為了留下這批冠軍班底，付多少錢都沒問題。

▲柯爾表示自己不會刻意招募KD、湯神。（圖／達志影像／美聯社）