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日職／明星賽票選無台灣球員　西武山川穗高人氣王

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▲西武秋山翔吾、山川穗高、森友哉。（圖／記者楊舒帆攝）

▲西武秋山翔吾、山川穗高、森友哉。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本職棒明星賽球迷最終票選結果24日出爐，西武重砲山川穗高以53萬1187票成為人氣王，台灣好手王柏融、陽岱鋼、陳冠宇等人都沒有入選。

山川穗高本季轟出27轟暫居兩聯盟全壘打王，目前打擊率0.279，67打點，對於球迷熱情票選他期待在明星賽回報，「全壘打大賽去年輸掉，今年準備萬全的狀態，將放手一博，全力以赴。」

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西武外野手秋山翔吾獲得51萬4262票，連續5年進明星賽，捕手森友哉也以42萬5723票連兩年參賽，森友哉還在去年的明星賽獲得MVP，拿走3000萬獎金，還請前輩6個人吃燒肉，他說，「今年還想要再一次。」

央聯最多票的球員則是廣島的鈴木誠也，連續4年參賽的他發豪語想要全部打席都開轟，廣島投手大瀨良大地連兩年獲選，中日龍是唯一完全沒有球員被選進明星賽的球隊，全隊最高票是目前暫居央聯打擊王的高橋周平，央聯三壘手票選居第三名。

央聯票選結果：
先發投手：大瀨良大地（廣島）
中繼投手：強森（Kris Johnson）（廣島）
後援投手：山崎康晃（橫濱）
捕手：梅野隆太郎（阪神）
一壘手：岡本和真（巨人）
二壘手：山田哲人（養樂多）
三壘手：村上宗隆（養樂多）
游擊手：坂本勇人（巨人）
外野手：鈴木誠也（廣島）、近本光司（阪神）、筒香嘉智（橫濱） 

洋聯票選結果：
先發投手：千賀滉大（軟銀）
中繼投手：宮西尚生（火腿）
後援投手：松井裕樹（樂天）
捕手：森友哉（西武）
一壘手：山川穗高（西武）
二壘手：淺村榮斗（樂天） 三壘手：萊亞德（Brandon Laird）（羅德）
游擊手：今宮健太（軟銀）
外野手：秋山翔吾（西武）、吉田正尚（歐力士）、柳田悠岐（軟銀）

關鍵字： 日職山川穗高
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