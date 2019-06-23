LLB少棒／中華4投聯手無安打　以16比0扣倒紐西蘭首勝

▲LLB少棒亞太區，中華隊首勝。（圖／球隊提供）

記者楊舒帆／綜合報導

世界少棒聯盟LLB亞太區賽，中華隊23日首戰靠著李育朋、中繼投手王昱鈞、王興楷及後援投手邱宇珩4投聯手演出無安打，強大火力當作後盾，全場敲14支安打，提前於3局就扣倒紐西蘭，以16比0拿下首勝。

中華隊由桃園市仁善國小代表，出征韓國華城參加亞太區，首局利用保送上壘，陳沛宇二壘安打後，再以觸身球上壘，第4棒邱宇珩安打帶回第1分，隨後李育朋三壘安打再分數，首局就灌進5分。

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中華隊2局繼續猛攻，靠著3保送及4安打再添6分大局，3局又是一輪猛攻，李育朋、王昱鈞、廖宥霖連續3支三壘安打追加5分。陳沛宇、李育朋、都演出3安打猛打賞。

▲LLB少棒亞太區，中華隊李育朋投打俱佳。（圖／球隊提供）

中華隊採4任投手車輪戰，李育朋、王昱鈞、王興楷及邱宇珩都登板小試身手，只有因觸身球讓對方上壘，合力飆4K。總教練紀順彬表示，球員適應場地，投打都有發揮，接下來要繼續努力。

中華隊預賽還有3場，24日對越南、25日對香港、26日對塞班島，比賽時間都是台灣時間早上8點，27日至28日為四強決賽。

▲LLB少棒亞太區，中華隊首勝。（圖／球隊提供）