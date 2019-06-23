運動雲

>

LLB少棒／中華4投聯手無安打　以16比0扣倒紐西蘭首勝

ETtoday運動雲

▲LLB少棒亞太區，中華隊李育朋。（圖／球隊提供）

▲LLB少棒亞太區，中華隊首勝。（圖／球隊提供）

記者楊舒帆／綜合報導

世界少棒聯盟LLB亞太區賽，中華隊23日首戰靠著李育朋、中繼投手王昱鈞、王興楷及後援投手邱宇珩4投聯手演出無安打，強大火力當作後盾，全場敲14支安打，提前於3局就扣倒紐西蘭，以16比0拿下首勝。

中華隊由桃園市仁善國小代表，出征韓國華城參加亞太區，首局利用保送上壘，陳沛宇二壘安打後，再以觸身球上壘，第4棒邱宇珩安打帶回第1分，隨後李育朋三壘安打再分數，首局就灌進5分。

請繼續往下閱讀...

中華隊2局繼續猛攻，靠著3保送及4安打再添6分大局，3局又是一輪猛攻，李育朋、王昱鈞、廖宥霖連續3支三壘安打追加5分。陳沛宇、李育朋、都演出3安打猛打賞。

▲LLB少棒亞太區，中華隊李育朋。（圖／球隊提供）

▲LLB少棒亞太區，中華隊李育朋投打俱佳。（圖／球隊提供）

中華隊採4任投手車輪戰，李育朋、王昱鈞、王興楷及邱宇珩都登板小試身手，只有因觸身球讓對方上壘，合力飆4K。總教練紀順彬表示，球員適應場地，投打都有發揮，接下來要繼續努力。

中華隊預賽還有3場，24日對越南、25日對香港、26日對塞班島，比賽時間都是台灣時間早上8點，27日至28日為四強決賽。

▲LLB少棒亞太區，中華隊李育朋。（圖／球隊提供）

▲LLB少棒亞太區，中華隊首勝。（圖／球隊提供）

關鍵字： LLB少棒亞太區桃園仁善
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

害羞！平時是裁縫師 當她關掉縫紉機後…　秒變超性感辣模(更新1)

熱門新聞

BIG3聯賽開幕日就幹架　前NBA球星史密斯與選秀狀元大打出手

中職／選秀人數破紀錄　旅外回歸僅1人？

中職／代打搞烏龍　統一獅留下滿壘殘壘窘況

中職／火球男錯過旅美　劉劭威首度叩關選秀

中職／陳韻文明天當兵去　統一獅找代班終結者

恭喜！林家正順利加盟響尾蛇　成大聯盟選秀台將第1人

讀者回應

﻿

最新新聞

1安聯小小世界盃中區大雨　19隊出線挺決戰

2味全龍歷史時刻　記者會全員到齊

3透過聖經的力量沈澱　范玉禹解決心理弱點

4菲男籃主控威廉　宣布不打世籃賽

5生涯初登板僅投2局　廖乙忠：沒拿出

熱門新聞

1BIG3開幕日　前NBA球星大打出手

2選秀人數破紀錄　旅外回僅1人？

3代打搞烏龍　統一獅留下滿壘殘壘

4火球男錯旅美　劉劭威首叩關選秀

5陳韻文明天當兵去　統一獅找代班

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

消失的右外野手，林勝傑在奇妙的界外區接殺了張志豪的界外飛球 | 06_22 兄弟 vs 統一 一局上

統一打者鬧雙胞，尷尬的時刻究竟誰能站上打擊區呢 | 06_22 兄弟 vs 統一 四局下

「清甜女神」人來瘋　吳婉君送上旋轉之舞

蔣智賢同樣繳出包含全壘打在內的三安猛打賞 | 06_22 富邦 vs Lamigo 賽後

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

韓國瑜痛批民進黨「權力中毒症」 　20萬韓粉簇擁！嘆：墮落太多...

辦623遊行...恐從直播界消失　館長失落：我做錯了什麼事？

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366