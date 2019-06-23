韓職／二刀流姜白虎沒有2年級症候群　連兩年達100安

▲姜白虎。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職年輕的19歲二刀流「怪物」姜白虎，今年職棒生涯第2年，表現沒有下滑，已經締造新人連續兩年100支安打的紀錄。

前年9月選秀會中以第一輪第一順位狀元之姿加入KT巫師的姜白虎，去年就站穩一軍。他去年以出賽138場、打擊率0.29，單季29轟、84打點的成績拿下新人王寶座，很多新人球員第2年成績大會大幅下滑，韓媒稱之為「二年級霉運」，也就是二年級生症候群，但在姜白虎身上完全沒有看到這樣的現象。

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「怪物新人」姜白虎22日在KT水原巫師主場迎戰NC恐龍，他擔任第3棒指定打擊繳出4打數1安打，得1分的成績。目前出賽78場，除了全壘打僅8轟算是下滑之外，打擊率反而大幅提升至0.34，是聯盟排名第4名，然後22日比賽首打席就敲出安打，是聯盟第3快在本季達100安打的打者。

姜白虎在青棒時代就是球速達150公里又有全壘打能力的二刀流怪物，加盟KT巫師後以外野手為主，但他今年還曾在季賽蹲捕上陣，雖然季賽沒有投球紀錄，不過其實他在去年明星賽就曾露一手，登板飆出149公里速球，即使沒有登板投球球速也沒退步。眾多球迷也期待他能在今年明星賽再展露二刀流身姿，目前他也暫居今年明星賽夢想隊外野手人氣第1名。