運動雲

>

韓職／二刀流姜白虎沒有2年級症候群　連兩年達100安

ETtoday運動雲

▲姜白虎。（圖／記者楊舒帆攝）

▲姜白虎。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職年輕的19歲二刀流「怪物」姜白虎，今年職棒生涯第2年，表現沒有下滑，已經締造新人連續兩年100支安打的紀錄。

前年9月選秀會中以第一輪第一順位狀元之姿加入KT巫師的姜白虎，去年就站穩一軍。他去年以出賽138場、打擊率0.29，單季29轟、84打點的成績拿下新人王寶座，很多新人球員第2年成績大會大幅下滑，韓媒稱之為「二年級霉運」，也就是二年級生症候群，但在姜白虎身上完全沒有看到這樣的現象。

請繼續往下閱讀...

「怪物新人」姜白虎22日在KT水原巫師主場迎戰NC恐龍，他擔任第3棒指定打擊繳出4打數1安打，得1分的成績。目前出賽78場，除了全壘打僅8轟算是下滑之外，打擊率反而大幅提升至0.34，是聯盟排名第4名，然後22日比賽首打席就敲出安打，是聯盟第3快在本季達100安打的打者。

姜白虎在青棒時代就是球速達150公里又有全壘打能力的二刀流怪物，加盟KT巫師後以外野手為主，但他今年還曾在季賽蹲捕上陣，雖然季賽沒有投球紀錄，不過其實他在去年明星賽就曾露一手，登板飆出149公里速球，即使沒有登板投球球速也沒退步。眾多球迷也期待他能在今年明星賽再展露二刀流身姿，目前他也暫居今年明星賽夢想隊外野手人氣第1名。

關鍵字： 姜白虎KT巫師
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

舒淇踩高跟鞋重摔！　 「臉部朝下」滑倒...工作人員全嚇傻

熱門新聞

中職／代打搞烏龍　統一獅留下滿壘殘壘窘況

恭喜！林家正順利加盟響尾蛇　成大聯盟選秀台將第1人

中職／陳文杰二軍20轟、一軍終於首轟　隊友一句話點醒

中職／張志豪連3場開轟拚下半季　傻眼界外球場外被接殺

中職／二刀流大物來了！　文化林安可投身選秀

SBL／阿飛前進璞園　施顏宗加盟簽3年

讀者回應

﻿

最新新聞

1中華以16比0扣倒紐西蘭奪首勝

2理解霍佛德離隊　皮爾斯：生涯最後大約

3桃猿創作大盛　CAPSULE集結

4胡智為本季最慘　挨兩轟暴失7分

5陽岱鋼回先發　巨人爭交流賽龍頭

熱門新聞

1代打搞烏龍　統一獅留下滿壘殘壘

2林家正加盟響尾蛇選秀台將第1人

3陳文杰一軍終於首轟　隊友一句話點醒

4張志豪連3場開轟　傻眼界外球場外接殺

5二刀流大物來了！　林安可投身選秀

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

被棒球耽誤的饒舌歌手，李茲好投獲選單場MVP | 06_21 富邦 vs Lamigo 賽後

「清甜女神」人來瘋　吳婉君送上旋轉之舞

李茲再度速球對決，林哲瑄對於主審判決表示不滿 | 06_21 富邦 vs Lamigo 五局上

彷彿被子彈打到，蔣智賢擦棒球擊中主審面罩 | 06_21 富邦 vs Lamigo 八局上

世界是公平的！她扛百萬學貸闖紐約　屏東女孩超勵志演講2萬人感動推爆

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

台灣的驕傲！台美便利超商大PK 她問各種服務...店員從頭NO到尾

麻吉弟弟《新說唱2》被鄧紫棋淘汰！　 遭評「不知道哪裡可以進步」

重出江湖！吳音寧演講說出真相？ 「韓國瑜身邊都是黑金體系」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366