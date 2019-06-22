企聯射箭／聯賽表現漸入佳境　台中銀行射手追奧運夢

▲台中銀行射箭隊。（圖／中銀提供，下同）



體育中心／綜合報導

中華企業射箭聯盟22日在國立體育大學射箭場進行本季第七輪賽事，台中銀行射箭隊遭遇新竹愛山林(甲山林)隊，台中銀行隊在女子個人、男子個人、混雙及男團都獲勝，教練劉明煌說，「開季至今全隊進步幅度蠻大，默契提升，不斷磨合，女子團體部分我們會更努力！」

劉明煌認為，射箭企業聯賽舞台對每位隊員都是很好機會，開季至今，台中銀行隊在隊長田剛與林昱萱帶領下，有很明顯的進步。累積至今日，台中銀行隊在男子個人積分榜排名第三、混雙與男子團體積分排名第四。劉明煌說，「勝場在逐漸增加，看得見台中銀行隊漸入佳境。」

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中華射箭隊剛在荷蘭世錦賽取得2020東京奧運男女各三名滿額參賽門票，這也讓國內的射手更有動力，努力爭取披上奧運國家隊戰袍。台中銀行射箭隊林昱萱、高浩文、田剛等，都坦言懷抱奧運夢，也正朝向目標積極努力。

自高一才開始練射箭的林昱萱說，「我做得到，但過去不夠相信自己，放掉了機會。」曾為2017世界盃國手的林昱萱說，過去的奧運選拔，都差一點選上，「但就是因為告訴自己很有機會，不可以失誤，反而表現都差一點。」如今她持續調整心態，期望透過企業聯賽磨練，大膽放箭，爭取東京奧運國手資格。

而曾是2016里約奧運國手的高浩文，箭齡11年，自我要求極高，但在里約奧運遭遇嚴重挫敗後陷入嚴重低潮。「不想射了」的念頭縈繞不去，高浩文以「糜爛」形容自己過去兩年的生活，直到去年底，「再給自己一次機會」的念頭萌芽，高浩文決定為自己再拚一次。

重新認真看待射箭，高浩文也曾怯場，不過隨著國際賽與企業聯賽的持續磨練，他逐漸找回手感與心態，「我想拚奧運國手資格。現在國內男生競爭激烈，但我會全力以赴，我有信心。」今日他在聯賽第七輪比賽的男子個人與混雙，都有不錯表現。

同樣出自花蓮的射手田剛，目前在國訓當教練。28歲的田剛戲稱自己是台中銀行射箭隊的「老屁股」，「現在目標是好好帶學弟妹，自己也享受射箭。」但田剛坦言，自己的奧運金牌夢從來沒消失過，「有時會把這個夢想拿出來、拍拍上面的灰塵。問自己是不是盡力去爭取了？」活潑的田剛在隊伍中，很能帶動輕鬆氣氛，今日他也在聯賽男子團體賽出賽，鼓勵隊友盡情發揮。

台中銀行射箭隊23日將在中華企業射箭聯賽第八輪出賽，上午10時至12時將迎戰寒舍集團。其中，隊長林昱萱有機會與寒舍集團選手林昱辰上演「姊弟鬩牆」的戲碼。而台中銀行射箭隊全體隊員，上午八時也將先參加2019國際奧林匹克日—「前進2020東京奧運暖身活動」。