郭婞淳領軍Team UA賣力划船　戰勝健身名人組

▲UA武裝制霸活動現場。（圖／記者黃詩崴攝）



體育中心／綜合報導

UNDER ARMOUR為激勵運動愛好者一同拚盡全力、「突破1％的臨界點」，22日在松菸文創園區舉辦極限對戰擂台《UA武裝制霸・極限隊戰》總決賽，現場有近300名鬥士齊聚，爭取全國制霸的最高榮譽！現場還有舉重女神郭婞淳領軍TEAM UA，搭配上業餘棒球好手林安可；雪橇國手連德安一起為參賽者上演示範賽。

《UA武裝制霸・極限隊戰》賽事承襲UA Training的核心精神，規劃全方位的體能競賽項目，為「永遠都在追求不同挑戰的運動家」提供一個展現自我奮戰不懈、勇於突破困難的對戰擂台。UA為了提倡一直以來所重視的「WE WILL」團隊精神，今年更增設了許多團隊共同挑戰的關卡，鼓勵挑戰者們合力奮戰，共同實現奮戰的目標！

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▲UA武裝制霸，林安可搬大輪胎。（圖／記者黃詩崴攝）



郭婞淳、林安可、連德安加上UA Training台灣區總教官高漢耀組成Team UA，對抗有著Gino、Adam、林宜增、文迪的健身名人組，雙方進行激烈的名人示範挑戰賽，最後由舉重女神郭婞淳所領軍的Team UA擊敗健身名人組。

▲郭婞淳賣力地用划船機。（圖／記者黃詩崴攝）



郭婞淳下場體驗了徒手深蹲、敏捷訓練、划船機等項目，他也在活動後受訪表示，「我原本不知道要下場活動，手臂好酸啊。」