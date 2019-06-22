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陽岱鋼連兩戰未上場　巨人擊敗軟銀有望爭交流賽龍頭

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▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,讀賣巨人,陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

▲陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

讀賣巨人22日繼續在主場迎戰軟銀，陽岱鋼連兩場未上場，巨人靠著山口俊先發7局好投，以7比2獲勝，有望角逐交流賽冠軍。

巨人與軟銀是暫居交流賽排名領先的隊伍，巨人打線3局下突破高橋礼龜井善行、坂本勇人、丸佳浩、岡本和真連續安打攻下3分，軟銀打線被山口俊壓制，僅在5局下追回1分。

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巨人持續狙擊，6局下丸佳浩單場第3支安打是左外野二壘安打，接著阿部慎之助適時安打送回1分，7局下把握軟銀保送亂流，龜井善行二壘安打及坂本勇人高飛犧牲打串聯添3分拉開比數，反觀軟銀僅在9局上追1分，巨人最終就以5分差獲勝。

山口俊投7局，用104球，被敲5安打，奪7K，失掉1分，高木京介、澤村拓一各接替1局皆無失分，山口俊奪本季第7勝。軟銀原本在此戰獲勝後就能穩居交流賽龍頭，不過巨人搶勝之後，也有望爭取睽違5年的交流戰冠軍，23日將再與軟銀交手最後一場決定冠軍。

巨人此戰替換了7名野手，陽岱鋼始終坐板凳，他20日代打挨三振後，已經連兩戰未上場，其實他在6月保持不錯的手感，出賽13場，26打數11支安打，包含2轟，貢獻4打點、5得分，打擊率高達0.423，交流戰最後一戰能否上場值得關注。

關鍵字： 讀賣巨人陽岱鋼
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