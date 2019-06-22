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LLB少棒／目標打倒南韓！中華隊拚隔3年重返威廉波特

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▲桃園市仁善代表中華隊參加LLB少棒亞太區賽。（圖／球隊提供）

▲桃園市仁善代表中華隊參加LLB少棒亞太區賽。（圖／球隊提供）

記者楊舒帆／綜合報導

LLB世界少棒聯盟亞太區預賽22日在韓國華城開打，中華隊由桃園市仁善國小代表，要爭取相隔3年重返威廉波特。

桃園市在謝國城盃少棒賽奪冠，取得參加LLB世界少棒亞太區參賽權，啟程前往韓國華城參賽，本屆參賽共分2組有11隊，將於22日至26日進行分組循環預賽，27日四強交叉賽，28日冠軍出爐。

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中華隊在B組，22日休兵，23日對紐西蘭、24日對越南、25日對香港、26日對塞班島，比賽時間都是台灣時間早上8點。A組隊伍則有地主南韓、印尼、菲律賓、大陸、泰國及關島。比賽地點在韓國京畿道華城夢想球場，2017年完工後連3年作為LLB亞太區比賽場地，該地共集中8個球場，啟用其中2個球場為本屆亞太區的場地。

LLB世界少棒每年在威廉波特舉辦，中華隊是拿過17冠的常勝軍，曾在1997年退出，2003年才重返參賽，之後經常拿到亞太區代表權，直到2014年韓國不但拿下亞太代表還奪下首次世界賽冠軍後，韓國積極爭取亞太區賽主辦權，中華隊要拿亞太區代表更行困難，自2016年至2018年都失利輸給地主南韓，今年要拚重返威廉波特。

▲桃園市仁善代表中華隊參加LLB少棒亞太區賽。（圖／球隊提供）

▲桃園市仁善代表中華隊參加LLB少棒亞太區賽。（圖／球隊提供）

關鍵字： LLB少棒亞太區桃園仁善
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