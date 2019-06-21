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航源FC受長榮罷工停飛滯留北京一晚　隔天再戰企甲

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▲▼ 航源vs北韓425 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲ 航源vs北韓425 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／大陸北京報導

台灣職業足球隊航源FC19日在有「地獄客場」之稱的北韓平壤遭到陸軍體系球隊425SC 0比5落敗後，原定在21日下午從平壤飛往北京再轉機回台灣，不過卻因為受到長榮航空罷工的影響，班機取消，只好滯留北京一個晚上，隔天（22日）下午再飛抵台灣。

▲▼ 航源vs北韓425 。（圖／記者謝孟儒攝）

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航源FC原先預計在21日下午要準備回台灣，原先從飯店前往機場的時候，遇到大陸領導人習近平訪朝鮮，交通管制下在路上延誤一段時間，之後從平壤前往北京的航班又延誤將近半小時，約晚間7點10分抵達北京，沒想到在轉機時卻又發生因為長榮航空罷工，所有班機幾乎停飛的狀況。

▲▼ 航源vs北韓425 。（圖／記者謝孟儒攝）

而航源FC所搭乘的班機也受到班機延誤影響，球員加上隊職員21人都被困在北京國際首都機場，必須在北京多留一天，球團在接獲延誤消息之後，緊急和旅行社聯繫，因此決定在北京留宿一晚，預計22日（隔天）改搭乘中國國際航空CA189班機，預計下午5點才會抵達台灣。

▲▼ 航源vs北韓425 。（圖／記者謝孟儒攝）

不過航源FC的考驗還不止這樣，因為原先在23日就有企業甲級聯賽的賽程，將要再對上台中FUTURO，目前接到消息，將不會延遲賽程，也就是賽事將會如期舉行，緊接著在下週三（26日）又要再面對亞足聯盃的最後一場主場賽事，要在台北田徑場對上香港大埔。

▲▼航源出征北韓因為長榮罷工滯留北京一天 。（圖／記者謝孟儒攝）

原先以為能夠稍微舒緩的地獄賽程，就因為長榮罷工以及班機問題再度遇到考驗。航源FC教練洪慶懷表示，就照原本的賽程進行，將全力以赴。

▼航源受困北京。

▲▼航源出征北韓因為長榮罷工滯留北京一天 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 航源FC企甲亞足聯盃
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